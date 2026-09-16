El sol brilla en Termas de Río Hondo: pronóstico optimista para hoy Miércoles 16 de septiembre de 2026

Las temperaturas en Termas de Río Hondo serán agradables con un cielo mayormente despejado. Se anticipan días similares con algunas nubes en el horizonte.

Hoy 08:01

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses disfrutarán de un día despejado, ideal para actividades al aire libre. La temperatura actual se sitúa en 14 °C, con una sensación térmica de 12.3 °C.

Las condiciones climáticas son favorables, con una humedad del 67% y un viento suave que sopla a 6.5 km/h desde el este-noreste. Este clima templado invita a los termenses a salir y aprovechar el día.

Para hoy, se prevé un cielo soleado que permitirá que las temperaturas alcancen una máxima de 25.3 °C y una mínima de 13.5 °C. Un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región.

Sin embargo, el pronóstico para mañana indica un cambio en el clima, ya que se anticipa un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre los 15 °C y los 25.7 °C. Los termenses deben estar preparados para un día menos soleado.

Finalmente, el viernes también se presentará cubierto, con mínimas de 17.9 °C y máximas que llegarán a los 26.9 °C. A pesar de las nubes, el clima seguirá siendo templado, perfecto para disfrutar de las termas.

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