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Dakota Johnson y el famoso músico con el que despertó rumores de romance

La actriz fue vista junto a una reconocida figura de la música durante una salida nocturna en Nueva York. El encuentro alimentó las versiones sobre un posible nuevo vínculo sentimental.

Hoy 07:50

Dakota Johnson volvió a quedar en el centro de la atención de la prensa de espectáculos luego de ser vista junto a un conocido músico durante una salida nocturna en Nueva York.

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Según informó Page Six, la actriz compartió una cena con Machine Gun Kelly y posteriormente ambos se dirigieron al departamento que Taylor Swift tiene en el barrio de Tribeca. La cantante no se encontraba en el lugar en ese momento y, de acuerdo con la información publicada, la pareja permaneció allí durante varias horas.

Una fuente citada por el medio aseguró que Johnson y Kelly congeniaron durante la salida, un detalle que rápidamente alimentó las versiones sobre un posible romance. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos confirmó públicamente una relación y sus representantes tampoco realizaron declaraciones.

El encuentro se produce después de la reciente separación de Johnson del músico Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury. Por su parte, Machine Gun Kelly mantuvo durante varios años una relación con Megan Fox, con quien tiene una hija.

Por ahora, la salida en Nueva York es el principal indicio de un posible acercamiento entre Johnson y Kelly. La actriz y el músico todavía no se pronunciaron sobre la naturaleza de su vínculo, por lo que las versiones sobre un romance permanecen sin confirmación.

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