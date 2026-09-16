Caso Adorni: la Justicia fijó una fecha límite para que explique las dudas sobre su patrimonio

La prórroga otorgada al exjefe de Gabinete vence la próxima semana. El fiscal Gerardo Pollicita espera que responda 20 preguntas sobre presuntas inconsistencias entre sus ingresos, gastos y movimientos patrimoniales.

Hoy 07:52

La Justicia federal confirmó que Manuel Adorni tendrá hasta el próximo martes 22 de septiembre para responder el requerimiento formulado por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación sobre su situación patrimonial. Hasta el momento no se presentó un nuevo pedido para extender ese plazo.

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El fiscal espera que el exjefe de Gabinete conteste 20 preguntas surgidas a partir del análisis de sus bienes, ingresos y gastos durante el período comprendido entre su llegada a la función pública, en diciembre de 2023, y su salida en junio de 2026. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

Por qué el plazo vence el 22 de septiembre

La fecha límite generó inicialmente algunas confusiones. Fuentes judiciales habían señalado que el primer plazo de 15 días terminaba el 25 de agosto, pero posteriormente se precisó que se trataba de 15 días hábiles, por lo que ese período finalizó el 1° de septiembre.

Desde entonces comenzó a computarse la prórroga concedida por otros 15 días hábiles. De esta manera, el vencimiento definitivo quedó establecido para el martes 22 de septiembre, salvo que se produzca una nueva decisión judicial.

Las cifras que analiza la Justicia

Según la información incorporada a la investigación, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron durante el período analizado ingresos por $229.752.283,20 y gastos por $272.820.832,20, una diferencia de $43.068.549 que la fiscalía busca esclarecer.

A ese análisis se agregan desembolsos por US$402.578,12, relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario. Según el planteo fiscal citado en la causa, esos movimientos “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

Entre los puntos bajo análisis también aparecen préstamos atribuidos a familiares, la compra de un vehículo, gastos vinculados a un inmueble en el country Indio Cuá, la adquisición de un departamento en Caballito y operaciones con criptomonedas.

Qué puede pasar después

Una vez que Adorni entregue las respuestas y la documentación correspondiente, Pollicita deberá analizar si las explicaciones resultan suficientes para aclarar los interrogantes detectados durante la investigación.

En caso de que el fiscal considere que las respuestas no alcanzan para justificar las diferencias patrimoniales investigadas, Adorni y Angeletti podrían ser citados a declaración indagatoria. Esa instancia, sin embargo, todavía no fue ordenada.

La causa se encuentra en manos del juez federal Ariel Lijo, quien ya había concedido la prórroga solicitada por la defensa. El próximo 22 de septiembre será, por lo tanto, una fecha clave para conocer cómo continuará el expediente.