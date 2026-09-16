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EN VIVO I El Inter Miami de Messi y el Cruz Azul dirimen la Campeones Cup

Las Garzas recibe al elenco mexicano este miércoles desde las 21, en el Nu Stadium. El encuentro será a partido único y el vencedor se quedará con el título.

Hoy 21:59
Messi Inter Miami
Inter Miami Messo

Inter Miami afrontará este miércoles una nueva definición internacional. Desde las 21, las Garzas recibirán a Cruz Azul en el Nu Stadium de Miami, por la Campeones Cup 2026. El encuentro será a partido único y el vencedor se quedará con el título.

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