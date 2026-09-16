Trump amenazó a Europa con fuertes aranceles si avanza con el ingreso de Canadá como “miembro asociado”

El presidente de Estados Unidos advirtió que podría imponer “aranceles muy serios” o incluso interrumpir parte del comercio con la Unión Europea si el bloque profundiza su propuesta para incorporar a Canadá bajo una nueva figura de asociación.

Hoy 21:22

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer fuertes aranceles a la Unión Europea e incluso interrumpir parte del comercio con el bloque si Bruselas avanza con su propuesta para convertir a Canadá en el primer “miembro asociado” de la organización.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Creo que es ridículo”, respondió Trump al ser consultado por periodistas durante una visita a Carolina del Norte. El mandatario sostuvo que primero analizará las características del eventual acuerdo antes de definir una respuesta.

“Si considero que es un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa”, advirtió Trump.

El presidente estadounidense también volvió a cuestionar la relación comercial entre Estados Unidos y Canadá, en momentos en que las relaciones entre Washington y Ottawa atraviesan una nueva etapa de tensión.

La advertencia de Trump se produjo pocas horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera formalmente abrir la puerta para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea.

Von der Leyen realizó el anuncio durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, con la presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea”, le planteó la dirigente europea al mandatario canadiense.

La propuesta se encuentra todavía en una etapa inicial, ya que los tratados de la Unión Europea no contemplan actualmente una figura denominada “miembro asociado”. Por ese motivo, el alcance jurídico, económico y político de una eventual incorporación deberá ser definido mediante negociaciones dentro del bloque y con la participación de sus Estados miembros.

La iniciativa busca profundizar una relación que ya tiene como marco el acuerdo de libre comercio CETA entre Canadá y la Unión Europea. Según los datos mencionados por von der Leyen, desde su implementación el intercambio de bienes entre Canadá y el bloque europeo aumentó un 75% en menos de una década.

El esquema que impulsa Bruselas no se limitaría al comercio. La presidenta de la Comisión Europea planteó la posibilidad de avanzar hacia un “espacio común de prosperidad y seguridad económica”, con proyectos conjuntos en sectores considerados estratégicos.

Entre las áreas mencionadas aparecen industria, tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

“Esta no es una asociación contra nadie, sino para nuestra fortaleza común”, sostuvo von der Leyen al presentar la propuesta.

La iniciativa europea y la respuesta de Trump abren así un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre Washington, Bruselas y Ottawa, mientras todavía resta definir si la propuesta de asociación para Canadá logra avanzar dentro de las instituciones de la Unión Europea.