Sarmiento tiene todo listo para recibir a Defensores de Villa Ramallo por el Federal A

Será el primer partido de Julio Díaz como entrenador tras la salida de Riggio.

Hoy 20:55

Sarmiento de La Banda ya tiene todo definido para afrontar la novena fecha del Torneo Federal A 2026. El conjunto santiagueño recibirá este domingo a Defensores de Villa Ramallo, en un partido que marcará el comienzo de la etapa de Julio Díaz al frente del plantel.

El encuentro se disputará desde las 15, por la Zona A de la Fase Campeonato, y tendrá como árbitro principal a Maximiliano Gabriel Silcan Jerez, de Catamarca. Estará acompañado por Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo, ambos de Salta, como asistentes, mientras que Facundo Misael Vizgarra Campos, también salteño, será el cuarto árbitro.

Sarmiento afronta un momento complicado

El Profe ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a la próxima instancia de la Fase Campeonato. Por ese motivo, deberá afrontar la Reválida, el camino más extenso que tendrá por delante en busca del ascenso.

Los malos resultados provocaron la salida de Riggio y el arribo de Julio Díaz, quien tomó el mando del equipo en un momento complicado de la temporada. El nuevo entrenador tendrá su primer desafío este domingo, justamente ante Defensores.

Sarmiento acumula tres derrotas consecutivas y actualmente se ubica séptimo en la Zona A, con cinco puntos. Su campaña registra una victoria, dos empates y cuatro derrotas, por lo que buscará cerrar esta etapa con una victoria antes de afrontar la Reválida.

Los detalles de Sarmiento vs. Defensores

Sarmiento de La Banda vs. Defensores de Villa Ramallo

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 15.00

Competencia: Torneo Federal A 2026 – Fecha 9, Fase Campeonato, Zona A

Árbitro: Maximiliano Gabriel Silcan Jerez (Catamarca)

Asistentes: Luciano Agustín Díaz y Diego Pablo Ocampo (Salta)

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos (Salta)