Nació en Italia, eligió representar a Argentina por su abuelo y ganó la plata en los Juegos Suramericanos

Andrea Nigosanti fue subcampeón en florete individual y perdió la final ante Augusto Servello, que volvió a quedarse con el oro y se consagró bicampeón Suramericano.

Hoy 19:46

Una historia marcada por los vínculos familiares y el deporte tuvo un capítulo especial en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Andrea Nigosanti, nacido en Italia, decidió representar a la Argentina como homenaje a su abuelo, Enrico, quien mantuvo durante años un fuerte vínculo con el país. Este miércoles, el esgrimista consiguió la medalla de plata en florete individual masculino.

Nigosanti llegó hasta la final, donde se enfrentó a otro argentino, Augusto Servello, y terminó quedándose con el segundo puesto. Tras la competencia, destacó la emoción de representar al país y valoró especialmente haber compartido una final de alto nivel junto a otro deportista argentino.

“Es una emoción hacer esgrima por Argentina, con la gente que estaba presente en la competencia y con mi compañero. Fue una final histórica con un nivel muy alto: fue perfecto para Argentina”, expresó el esgrimista.

Andrea vive actualmente en Italia y mantiene una exigente rutina de preparación. Entrena dos veces por día, de lunes a viernes, además de trabajar como preparador físico y cursar un Máster en preparación física. Incluso, durante su participación en los Juegos tuvo que rendir un examen, que logró aprobar.

“Es difícil, pero se puede hacer”, contó sobre el desafío de combinar la actividad deportiva, el trabajo y sus estudios.

Detrás de la decisión de vestir los colores argentinos hay una historia familiar. Nigosanti explicó que su abuelo Enrico nació en Italia, pero viajó a la Argentina para trabajar y construyó un vínculo muy fuerte con el país. Su padre nació en territorio argentino y posteriormente la familia regresó a Italia.

“Mi abuelo era italiano, pero vino a la Argentina para trabajar. Mi papá nació acá y a los 10 se fueron a Italia, pero mi abuelo tuvo un vínculo muy grande con el país y yo decidí representar a la Argentina por él, que ya no está”, relató.

Por eso, la medalla obtenida en Santa Fe tuvo un significado especial para el esgrimista.

“La medalla es toda para él. Cuando la gané pensé en él y en todos los sacrificios que hago para estar acá”, sostuvo Nigosanti.

Augusto Servello, bicampeón Suramericano

Enfrente estuvo Augusto Servello, nacido en Posadas, quien se quedó con la medalla de oro en florete individual masculino y volvió a consagrarse campeón Suramericano, luego de haber conseguido también el primer puesto en Asunción 2022.

El misionero destacó el nivel de la definición y valoró especialmente que la final haya sido protagonizada por dos representantes argentinos.

“Fue una final histórica, hace mucho que no se daba entre dos argentinos. Lo disfruté muchísimo, los dos tuvimos una calidad excelente”, señaló.

Servello contó además que antes de iniciar el cuadro habían hablado con Nigosanti sobre la posibilidad de encontrarse en la instancia decisiva.

“Nos reíamos porque antes de empezar el cuadro le pregunté qué pasaba si llegábamos a la final y le dábamos una final linda a la gente”, relató.

Además de entrenarse con el seleccionado nacional, el campeón combina el deporte con distintas actividades laborales. Durante la semana realiza la preparación física y también trabaja como profesor de esgrima y en la empresa de un amigo, donde se ocupa de distintas tareas administrativas y de traslado de documentación.

Finalmente, Servello destacó el esfuerzo de los deportistas argentinos y la capacidad para competir pese a las limitaciones.

“Tenemos un condimento especial al tener menos herramientas. Nos va bien y eso caracteriza al deportista argentino: que no baja los brazos ni se achica ante nada. Nosotros vamos hasta el final con lo que tenemos”, afirmó.

La final de florete individual masculino terminó así con una postal particular para la delegación nacional: dos argentinos se enfrentaron por el oro, Servello volvió a consagrarse campeón y Nigosanti consiguió una medalla que dedicó especialmente a la memoria de su abuelo.