Boca seguirá en la Copa Argentina: el Tribunal rechazará el reclamo de Vélez

El Tribunal de Disciplina desestimará la protesta por la inclusión de seis extranjeros en la planilla y no modificará el resultado de los octavos de final. De esta manera, el Xeneize mantendrá su clasificación y jugará ante Racing por los cuartos.

Hoy 19:41

La novela entre Vélez y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina está cerca de llegar a su final. El Tribunal de Disciplina rechazará el reclamo presentado por el conjunto de Liniers por la inclusión de seis extranjeros en la planilla y mantendrá el resultado obtenido dentro de la cancha, según informaron desde la AFA.

De esta manera, Boca continuará en la competencia y disputará los cuartos de final ante Racing, partido que ya está programado para el domingo 27, durante la fecha FIFA. El fallo oficial será publicado entre la última hora del jueves y el viernes, una vez que quede terminada la redacción de los argumentos.

El Xeneize presentó este miércoles su descargo. El criterio que aplicará el Tribunal sostiene que una infracción reglamentaria no implica necesariamente la pérdida de un partido, especialmente cuando no existió una ventaja deportiva concreta.

Los seis extranjeros que incluyó Boca

El reclamo de Vélez se originó porque Boca incluyó en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, cuando el reglamento permitía una cantidad menor.

Montero, Lozano y Villa fueron titulares, mientras que Valencia y Palacios ingresaron durante el encuentro. En tanto, Ángel Romero, el sexto extranjero, permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos.

Ese último detalle fue determinante para el análisis del Tribunal de Disciplina. La inclusión de Romero será considerada un error “administrativo e involuntario”, pero sin una ventaja deportiva para Boca, ya que el futbolista no participó del partido.

El antecedente de Lanús-Belgrano

Para tomar la decisión también será tenido en cuenta un antecedente reciente del fútbol femenino. En el partido entre Lanús y Belgrano, el conjunto cordobés realizó seis cambios, uno más de los permitidos.

El Tribunal reconoció la infracción, pero entendió que no correspondía considerarla una “alineación indebida” y no modificó el resultado. Belgrano conservó el triunfo 3-1 y recibió una multa económica equivalente a 200 entradas.

Ese caso marca el criterio que ahora se aplicaría en Boca-Vélez: una infracción reglamentaria puede generar una sanción, pero no necesariamente implica quitarle los puntos al equipo que ganó el partido.

Boca mantiene su lugar en los cuartos

Desde la AFA habían señalado que la situación podría haber sido diferente si el sexto extranjero hubiera ingresado al campo de juego. Como Romero permaneció en el banco, el caso queda encuadrado como un error administrativo sin incidencia deportiva suficiente para modificar el resultado.

Por lo tanto, Vélez no avanzará de manera administrativa y Boca mantendrá su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Racing el domingo 27.

El expediente por los seis extranjeros quedará así resuelto sin alterar lo sucedido durante el partido y con el Xeneize dentro de la competencia.