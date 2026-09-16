La Justicia investiga si Facundo Moyano incumplió la perimetral y se encontró con Candela Arizaga

El exdiputado y su pareja habrían coincidido en un hotel del centro porteño, pese a la restricción de 300 metros que continúa vigente. La Fiscalía ya analiza las cámaras de seguridad del lugar para determinar qué ocurrió.

Hoy 19:28

La Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de Candela Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La sospecha surgió a partir de imágenes que ubicarían a ambos en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, aunque por el momento el supuesto encuentro no fue confirmado.

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Para determinar si efectivamente estuvieron en el mismo lugar, la Fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y avanza con el análisis de los registros. De esta manera, la investigación busca establecer si Moyano y Arizaga coincidieron allí y, en ese caso, si existió un incumplimiento de la medida judicial.

La restricción había sido impuesta en el marco de la causa iniciada luego del episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando Arizaga fue encontrada en las inmediaciones del edificio de Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. A partir de ese hecho, el exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, mientras la investigación continuó bajo la órbita de la Justicia porteña.

Como parte de las medidas cautelares, se estableció que Moyano debía mantenerse a una distancia mínima de 300 metros de Arizaga y abstenerse de mantener contacto con ella. En agosto, tanto la defensa del exdiputado como la propia joven solicitaron que la medida fuera levantada, pero la Fiscalía resolvió mantenerla mientras avanzaba la investigación.

El 24 de agosto, Arizaga había ampliado su declaración ante la Fiscalía y sostuvo que era falso haber manifestado ante la Policía que había sido víctima de violencia. Además, negó haber sufrido violencia física o verbal por parte de Moyano y explicó que tenía pocos recuerdos de aquella madrugada.

Durante aquella declaración, la joven también relató que había compartido distintas actividades con Moyano durante el fin de semana previo al episodio y reconoció que había consumido cocaína antes de la situación que derivó en la investigación. Según su propio testimonio, ese consumo estuvo relacionado con el estado de confusión y la falta de recuerdos que manifestó posteriormente.

Ahora, la Justicia intenta determinar si ambos volvieron a encontrarse pese a la prohibición vigente. La eventual existencia de un incumplimiento dependerá de lo que puedan establecer las imágenes y el resto de las medidas de prueba incorporadas al expediente.