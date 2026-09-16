La importancia de limpiar un colchón para la salud del hogar

Limpiar un colchón en casa es fundamental para mantener un ambiente saludable. Según la American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, el 20% de la población sufre de alergias relacionadas con ácaros en el hogar.

Hoy 18:12

Limpiar un colchón en casa es una tarea que muchas veces se postergan, pero es fundamental para la salud y el bienestar de quienes duermen sobre él. Un colchón sucio puede acumular polvo, ácaros y bacterias, lo que puede provocar problemas de salud a largo plazo. En 2020, un estudio reveló que los colchones pueden contener hasta 10 millones de ácaros en condiciones desfavorables.

Para comenzar el proceso de limpieza, es recomendable quitar la funda y las sábanas y lavarlas con agua caliente. Esto ayuda a eliminar cualquier residuo de sudor, piel muerta y otros alérgenos. Es crucial utilizar detergentes adecuados que no dejen residuos químicos en la tela del colchón.

Una vez que las sábanas están lavadas, es momento de aspirar el colchón. Usar un aspirador con filtro HEPA es ideal, ya que puede atrapar pequeñas partículas que son invisibles al ojo humano. Asegúrate de pasar la aspiradora por toda la superficie, incluyendo los bordes y las costuras.

Para desinfectar y eliminar olores, se puede utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio y aceites esenciales. Espolvorea bicarbonato sobre el colchón y déjalo actuar durante al menos 15 minutos antes de aspirarlo nuevamente. Esto no solo ayuda a neutralizar olores, sino que también combate los ácaros.

Si el colchón presenta manchas, es importante tratar cada una de ellas de inmediato. Mezcla agua con un poco de jabón suave y aplica con un paño limpio. Evita empapar el colchón, ya que la humedad puede favorecer el crecimiento de moho.

Finalmente, asegúrate de dejar secar completamente el colchón antes de volver a colocar la ropa de cama. Esto es crucial para evitar la acumulación de humedad, que puede causar problemas a largo plazo. Además, es recomendable repetir este proceso de limpieza al menos cada seis meses para mantener un ambiente saludable.