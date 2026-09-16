Una quema de pastizales se descontroló y encendió las alarmas en pleno centro de Añatuya

Una tarea de limpieza en un terreno baldío de avenida Belgrano terminó con una quema de pastizales fuera de control. Policías y bomberos debieron intervenir para contener las llamas y evitar que el fuego avanzara hacia propiedades cercanas.

Hoy 18:24

El episodio se registró alrededor de las 16:30 de este martes, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos por la zona fue alertado sobre la presencia de un foco ígneo. Al llegar, los efectivos encontraron una densa columna de humo y llamas que se extendían rápidamente por el predio.

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Ante la magnitud del fuego, se solicitó la presencia de una dotación de Bomberos Voluntarios, que arribó minutos después y comenzó con las tareas para controlar el incendio. Tras varios minutos de trabajo, lograron extinguir las llamas y evitar que avanzaran hacia las propiedades ubicadas en los alrededores.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, en el terreno se llevaban adelante tareas de desmalezamiento y limpieza. En ese contexto, se habría iniciado una quema de los restos de pastizales acumulados, pero el fuego perdió el control y comenzó a propagarse por el baldío.

No se informaron mayores consecuencias en las viviendas o inmuebles cercanos, mientras que las autoridades recordaron que este tipo de quemas puede provocar una rápida propagación del fuego y representar un riesgo para la población.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental 13 y personal de Bomberos Voluntarios, quienes intervinieron para controlar la situación.