Trump cruzó a la Fed por subir las tasas y exigió un fuerte recorte: “¡Bájenlas rápidamente!”

El presidente de Estados Unidos cuestionó la decisión de la Reserva Federal de elevar la tasa de interés por primera vez desde julio de 2023.

Hoy 18:06

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó duramente a la Reserva Federal (Fed) luego de que el organismo decidiera elevar las tasas de interés por primera vez desde julio de 2023, una medida que quedó en sentido contrario a la política monetaria que el mandatario venía reclamando.

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A través de su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que las tasas deberían ubicarse en 1% o incluso por debajo y reclamó una reducción rápida del costo del financiamiento.

“Las tasas de interés en Estados Unidos deberían ser del 1%, o menos, porque tenemos el mejor crédito del mundo —POR MUCHO—”, escribió el mandatario. Luego agregó en mayúsculas: “¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y RÁPIDAMENTE!”.

La Casa Blanca también cuestionó la decisión. El vocero presidencial Kush Desai calificó como “bastante desafortunada” la determinación de la Fed y sostuvo que, desde la perspectiva del Gobierno estadounidense, el incremento no estaba respaldado por un argumento económico suficientemente convincente.

La suba fue avalada por Kevin Warsh, el nuevo titular de la Reserva Federal que había sido nominado por Trump. El organismo incrementó la tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales, desde el rango de 3,5%-3,75% hasta 3,75%-4%.

La decisión se produjo en un contexto de persistencia de las presiones inflacionarias. Entre los factores observados por la Fed se encuentra la suba del precio del petróleo, que contribuyó a mantener las preocupaciones sobre la evolución futura de los precios.

Tras el anuncio, Warsh defendió la decisión y explicó que la inflación continúa por encima de los niveles considerados compatibles con el objetivo del organismo.

“La inflación está demasiado alta y lo ha estado durante demasiado tiempo”, afirmó durante una conferencia de prensa.

El titular de la Fed sostuvo además que el organismo necesita tener evidencia suficiente de que la inflación subyacente avanza hacia el objetivo establecido y a una velocidad adecuada.

“Debemos tener confianza en que la inflación subyacente se está moviendo hacia nuestro objetivo con claridad y a una velocidad suficiente. Hoy el comité de tasas de interés decidió que este estándar no se ha cumplido”, señaló.

La decisión profundizó así las diferencias entre Trump y la conducción de la Reserva Federal. El mandatario había manifestado previamente que esperaba que Warsh avanzara con una reducción de las tasas y había señalado que se sentiría decepcionado si eso no ocurría.

Warsh, por su parte, había dejado en claro que no le prometió a Trump que recortaría las tasas y sostuvo que actuaría como un funcionario independiente al frente del banco central estadounidense.

La suba de este miércoles constituye, de esta manera, el primer movimiento de tasas bajo la conducción de Warsh y abre una nueva etapa de tensión entre las expectativas de la Casa Blanca y la política monetaria definida por la Reserva Federal.