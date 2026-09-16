Ya tiene fecha el pago de los Planes de Emergencia provinciales

El Gobierno provincial dio a conocer el cronograma correspondiente al mes de septiembre para los beneficiarios de los Planes de Emergencia. Enterate.

Hoy 10:43

El Gobierno de Santiago del Estero dio a conocer el cronograma de pagos de septiembre para los beneficiarios de los Planes de Emergencia provinciales.

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Según lo informado, este jueves 17 se hará efectivo el pago presencial para las personas con domicilio en Capital y La Banda que no cuentan con tarjeta y cuyos documentos finalicen en 0, 1, 2, 3 o 4.

En tanto, el viernes 18 podrán acceder al beneficio aquellos beneficiarios con DNI terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.

Desde el Gobierno provincial indicaron además que, en las sucursales bancarias del resto de la provincia, el pago se realizará sin cronograma establecido a partir de este jueves.

De esta manera, los beneficiarios podrán acceder al cobro correspondiente al mes de septiembre según la modalidad asignada.