Añatuya: dos detenidos tras allanamientos por la balacera del barrio Manzione

Los procedimientos se realizaron este miércoles en los barrios Rivadavia y Manzione. La Policía secuestró municiones de escopeta y otros elementos que podrían ser clave para esclarecer el ataque.

Hoy 11:01

La investigación por la balacera ocurrida durante el fin de semana en el barrio Manzione de Añatuya sumó importantes avances este miércoles, luego de que la Policía concretara dos allanamientos simultáneos y detuviera a dos sospechosos.

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Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Comisaría 41, con el apoyo de la Departamental 13, por disposición de la Unidad Fiscal interviniente.

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Uno de los operativos se llevó a cabo en una vivienda del barrio Rivadavia, donde fue detenido uno de los sospechosos. El segundo allanamiento tuvo lugar en un domicilio del barrio Manzione, donde los investigadores concretaron la aprehensión de otro hombre presuntamente vinculado con el episodio.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron municiones de escopeta y otros elementos de interés para la investigación, que serán incorporados como evidencia en la causa.

Los dos detenidos quedaron alojados en dependencias policiales y a disposición de la Justicia. Mientras tanto, los investigadores continúan con las tareas destinadas a localizar al tercer sospechoso, quien habría participado del ataque y se encontraba a bordo de la camioneta utilizada durante el episodio.

La investigación busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y establecer el motivo que desencadenó la violenta agresión.