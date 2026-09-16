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Causa Fürth Automotores: agravarían los cargos contra tres detenidos por presunta asociación ilícita

Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano serán notificados este miércoles de una ampliación de la imputación en la investigación por la concesionaria Fürth Automotores.

Hoy 10:15
Gerardo Caro.

La situación procesal de Gerardo Caro, Matías Llado y Graciela Moyano podría dar un giro significativo este miércoles, cuando sean notificados de la ampliación de los cargos en su contra por presunta asociación ilícita, en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de Fürth Automotores.

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De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el nuevo escenario judicial sería especialmente delicado para los tres detenidos, ya que las figuras legales que se analizan contemplan penas de cumplimiento efectivo y podrían reducir las posibilidades de acceder a la libertad durante el proceso.

La hipótesis sobre la jefatura

Dentro del ámbito judicial cobra fuerza la hipótesis de que uno de los acusados habría ejercido un rol de jefatura dentro de la presunta estructura delictiva. Según los voceros consultados, esa imputación recaería directamente sobre Gerardo Caro, quien se desempeñaba como exgerente de la firma ubicada sobre calle Libertad, en la ciudad Capital.

Caro está señalado por una presunta defraudación cercana a los $5.600 millones, cifra que habría sido aportada por el propio exgerente en una denuncia presentada el 15 de julio, a partir de la cual se inició la investigación que terminó poniendo al descubierto la estructura bajo análisis.

La ampliación de la imputación será comunicada formalmente este miércoles y marcará una nueva etapa en una causa que mantiene bajo investigación a distintos actores vinculados al funcionamiento de la concesionaria.

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