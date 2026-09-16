Presupuesto 2027: el Gobierno envió el proyecto a Diputados y el debate comenzará en octubre

La iniciativa proyecta un crecimiento del 4%, una inflación del 18% hacia diciembre y un dólar de $1.847,60 para fines de 2027. También prevé mantener el superávit fiscal y una fuerte recuperación de la inversión.

Hoy 09:23

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que comenzará a debatirse durante la primera quincena de octubre. La iniciativa establece las principales previsiones económicas y fiscales para el próximo año, entre ellas un crecimiento del PBI del 4% y una inflación del 18% punta a punta.

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En materia cambiaria, el texto contempla un tipo de cambio mayorista promedio de $1.728 durante 2027 y una cotización de $1.847,60 para diciembre. Desde el oficialismo aclararon que este último valor surge de aplicar la inflación proyectada sobre el tipo de cambio de referencia y no fue presentado como una predicción exacta del mercado.

Las principales proyecciones

El proyecto estima que el consumo privado crecerá 3,4%, mientras que el consumo público avanzará 0,6%. La inversión, por su parte, aparece como uno de los principales motores previstos para la actividad, con una expansión del 9,2%.

A nivel sectorial, el Ejecutivo proyecta una recuperación de distintos rubros productivos y, en el frente externo, espera exportaciones de bienes y servicios por más de US$130.000 millones y un saldo comercial favorable superior a los US$15.000 millones.

El equilibrio fiscal seguirá como eje

Uno de los puntos centrales del Presupuesto 2027 vuelve a ser el mantenimiento del equilibrio de las cuentas públicas. El Gobierno sostiene que, de cumplirse la pauta, la Argentina alcanzaría cuatro años consecutivos de resultado financiero positivo.

El proyecto contempla además un superávit primario, mientras que el gasto consolidado rondaría los $216 billones. Los recursos totales proyectados superarían los $219 billones y el resultado financiero sería positivo.

Entre las partidas previstas, se incluyen fondos para servicios sociales, deuda pública y universidades nacionales, dentro de un esquema que el Ejecutivo define como continuidad de su política de equilibrio fiscal.

Cuándo comenzará el debate en Diputados

El tratamiento se desarrollará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja durante octubre. Desde el oficialismo adelantaron que los encargados de defender el proyecto serán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Fuentes parlamentarias señalaron que el trabajo en comisión comenzará durante la semana del 5 de octubre, una vez finalizadas otras discusiones legislativas en Diputados.

El debate estará atravesado además por las diferencias entre las previsiones oficiales y las estimaciones privadas. Mientras el Gobierno proyecta un crecimiento del 4% para 2027 y una inflación de 18% a diciembre, el relevamiento de expectativas del Banco Central presenta proyecciones algo más moderadas para la actividad y mayores para precios y tipo de cambio.