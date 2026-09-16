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Clima perfecto en La Banda: temperaturas agradables para hoy Miércoles 16 de septiembre de 2026

Los bandeños pueden esperar un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico indica un leve cambio hacia días más nublados.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, Santiago del Estero, el clima se presenta soleado y agradable, con una temperatura actual de 13.7 °C. Los bandeños disfrutarán de un ambiente cálido a lo largo del día, con una máxima que alcanzará los 27 °C, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avanza la jornada, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 10.6 °C, gracias a un leve viento del noreste que sopla a 12.2 km/h. Esto permitirá que los bandeños se sientan cómodos mientras disfrutan del sol.

Sin embargo, el pronóstico para los próximos días anticipa un cambio en las condiciones climáticas. Para mañana, jueves 17 de septiembre, se espera un día cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15.4 °C y 27.6 °C.

El viernes 18 de septiembre, la tendencia continuará con un clima cubierto, donde la mínima será de 18.6 °C y la máxima alcanzará los 30.5 °C. Es importante que los bandeños se preparen para un aumento en la temperatura durante el fin de semana.

En resumen, hoy la temperatura mínima será de 13.7 °C y la máxima de 27 °C. Para los próximos días, se prevé un clima cubierto, con mínimas de 15.4 °C y 18.6 °C y máximas de 27.6 °C y 30.5 °C respectivamente.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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