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Añatuya se asoma al sol: clima agradable para hoy Miércoles 16 de septiembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado y temperaturas agradables, con un pronóstico que anticipa un leve aumento en los días siguientes.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, el clima se presenta soleado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 13.4 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fresca, alcanzando los 10.5 °C.

La humedad en la ciudad es del 64%, lo que genera un ambiente cómodo para los añatuyenses. Un leve viento del este-noreste sopla a 12.2 km/h, aportando frescura a la jornada.

Para el día de hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 25.9 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima cálido durante la tarde. Sin dudas, es un buen momento para aprovechar el sol y salir a pasear.

Sin embargo, a partir de mañana, el clima en Añatuya cambiará ligeramente. El pronóstico indica un día cubierto con mínimas de 13.8 °C y máximas de 27.2 °C, lo que sugiere un regreso a temperaturas más cálidas, aunque con menor sol.

El viernes también se mantendrá la tendencia con condiciones cubiertas, donde se anticipan mínimas de 16.9 °C y máximas de 27.4 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para una leve disminución en la cantidad de sol durante estos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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