Para Granados "la mayor preocupación para el año que viene son las elecciones"

En su columna de este miércoles en Radio Panorama, el analista económico repasó el escenario cambiario, las exportaciones, el RIGI y la situación judicial de Cristina Kirchner.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles en Radio Panorama el escenario económico y político de cara a 2027, y señaló que las próximas elecciones serán uno de los principales factores de incertidumbre.

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“La mayor preocupación para el año que viene son las elecciones, porque marcan un antes o un después. Seguimos con esto o volvemos para atrás”, sostuvo. En ese sentido, recordó las fuertes turbulencias cambiarias que acompañaron los procesos electorales de 2019 y 2023.

Granados destacó como una diferencia el hecho de que, en principio, los argentinos podrían llegar a las próximas elecciones sin cepo cambiario, algo que no ocurre desde 2011. También remarcó la importancia de la disponibilidad de dólares, las perspectivas de las exportaciones y el nivel de dolarización de los ahorros.

Por otra parte, se refirió a la exposición realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien utilizó el desarrollo de Shenzhen, China, como ejemplo para explicar el objetivo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Caputo ayer empezó a explicar lo que están haciendo. Empezó a hablar de Shenzhen, un polo pesquero en China”, señaló Granados, quien consideró interesante la comparación entre la transformación de esa ciudad y el esquema de incentivos a las inversiones aplicado en Argentina.

Finalmente, pidió seguir con atención la situación judicial de Cristina Kirchner y su estrategia para intentar revisar la condena en la causa Vialidad. En ese marco, consideró que el escenario también tendrá impacto dentro del peronismo y afirmó: “Al que no le gusta esto es a Kicillof”.