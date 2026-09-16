Tragedia en Los Ángeles: un helicóptero de TV se estrelló mientras cubría un choque y dejó tres muertos

La aeronave pertenecía a NBC4 y cayó sobre un estacionamiento en el barrio de Chatsworth. Entre las víctimas fatales se encuentran una periodista, el piloto y una persona que estaba en tierra.

Hoy 09:21

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles, Estados Unidos, mientras realizaba la cobertura de un accidente de tránsito. Como consecuencia del impacto, tres personas murieron y una cuarta fue hospitalizada.

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El hecho ocurrió este martes alrededor de las 19, hora local, en el barrio de Chatsworth, en el Valle de San Fernando. La aeronave sobrevolaba la zona donde se había producido un choque entre un colectivo y una camioneta, que también había movilizado a los servicios de emergencia.

Quiénes eran las víctimas

NBC Los Ángeles confirmó que entre los fallecidos se encontraba la periodista Eliana Moreno, quien integraba el equipo de helicópteros de Angel City Air y realizaba la cobertura para NBC4 y Telemundo 52.

También murió el piloto George Marciniw. La tercera víctima fatal era una persona que se encontraba en tierra, en el estacionamiento donde terminó cayendo la aeronave, según informaron las autoridades.

Una cuarta persona fue trasladada a un hospital de la zona. Hasta el momento no se brindaron mayores precisiones sobre su estado de salud.

El helicóptero cayó sobre un estacionamiento

Tras el impacto se produjo un incendio que afectó a cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. Más de 50 bomberos trabajaron en el lugar y lograron controlar rápidamente las llamas, evitando que alcanzaran las estructuras cercanas.

El capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, describió al helicóptero como “bastante destruido” y señaló que será necesario examinar los restos para determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

Posteriormente, NBC4 confirmó que se trataba del NewsChopper4, una aeronave operada por Angel City Air. El helicóptero se encontraba junto a otros equipos de televisión cubriendo el choque ocurrido en las inmediaciones.

Investigan las causas

La aeronave se precipitó aproximadamente a 1,6 kilómetros del lugar del accidente vial que estaba siendo cubierto por los medios.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) quedaron a cargo de la investigación para determinar las causas de la caída y reconstruir los últimos minutos del vuelo.