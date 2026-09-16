Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:15

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 17 de septiembre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Río Hondo (barrio Villa Nueva) y a la localidad de Los Quiroga (dpto. Banda)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Campo Nuevo y Puesto del Medio (dpto. Capital)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (barrios Islas Malvinas y Oeste) y la localidad de Casares (por Ruta Nac N° 34 hacia Pinto)

de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimilí (barios Juan F. Ibarra y Juan XXIII) y a la ciudad de Sumampa

de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de Suncho Corral y Rapelli.(dpto. Pellegrini)

de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Forres.

Viernes 18 de septiembre:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Alte. Brown, Alte. Brown Ampliación, Islas Malvinas e Islas Malvinas Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Clodomira, Las Abras, María Elena y Bajo Grande (dpto. Banda), Real Sayana (dpto. Sarmiento) y Barrialito (dpto. Río Hondo)

de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Santa Rosa, La Candelaria, Santo Domingo (dpto. Pellegrini)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Banfield de la ciudad Banda (comprendido entre calles Aristóbulo del Valle, San Martin, 27 de Abril y Domingo Juárez)

de 14:00 a 17:00 hs afectando a la localidad de Suncho Corral y su zona rural aledaña

de 14:30 a 17:30 hs afectando a la localidad de Beltrán

de 15:00 a 18:00 hs afectando a la ciudad de Quimilí.