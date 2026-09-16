Profundo pesar por la muerte de “Coqui” Pacheco, agente sanitario de la UPA del barrio Ejército Argentino

El trabajador de la salud tenía 63 años y falleció durante la madrugada tras atravesar una enfermedad avanzada.

Hoy 10:12

Con profundo dolor, compañeros y amigos de la UPA 4 del barrio Ejército Argentino despiden a Oscar Pacheco, más conocido como “Coqui”, un querido agente sanitario que falleció durante la madrugada de este miércoles a los 63 años.

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Pacheco atravesaba una enfermedad avanzada y, debido a su estado de salud, aproximadamente un mes atrás había dejado de cumplir funciones en el centro sanitario donde desarrolló gran parte de su labor profesional.

La noticia de su fallecimiento causó una fuerte conmoción entre quienes compartieron con él la tarea cotidiana en la UPA y entre las personas que lo conocieron a lo largo de sus años de trabajo.

La despedida de sus compañeros

Desde la UPA 4 del barrio Ejército Argentino expresaron públicamente su pesar a través de las redes sociales y acompañaron a la familia de Pacheco en este difícil momento.

“Lamentamos profundamente la partida de nuestro compañero y amigo. Nuestro más sentido pésame a sus seres queridos”, señalaron en el mensaje difundido por la institución.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de “Coqui” con un crespón negro, como muestra del dolor que generó su partida entre quienes trabajaron junto a él durante años.

A raíz del fallecimiento, desde el centro de salud informaron que la UPA permanecerá con guardia mínima de enfermería y sin atención médica durante la jornada.