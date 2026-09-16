El macabro ritual que enfrenta Anya Taylor-Joy en su nueva película

La actriz protagoniza Sacrifice, una comedia negra de Netflix dirigida por Romain Gavras, en la que interpreta a una líder radical que irrumpe en una exclusiva gala y desencadena un particular plan relacionado con un volcán.

Hoy 10:29

Anya Taylor-Joy vuelve a ponerse al frente de una producción cargada de misterio y humor oscuro con Sacrifice, la nueva película de Netflix dirigida por Romain Gavras, que llegará a la plataforma el 16 de octubre.

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En la historia, Taylor-Joy interpreta a Joan, una líder radical que, junto con sus seguidores, toma como rehenes a los asistentes de una exclusiva gala benéfica repleta de celebridades y millonarios. El grupo sostiene que un evento capaz de provocar una catástrofe ocurrirá en apenas tres días si tres personas no son sacrificadas en un volcán.

La película combina mitología, sátira y thriller, con una trama que juega con la representación de la riqueza, las celebridades y las grandes galas benéficas. Gavras explicó que la historia toma elementos de la mitología griega, relatos franceses como el de Juana de Arco y hasta El Señor de los Anillos como una de sus referencias.

El elenco también incluye a Vincent Cassel, Salma Hayek, John Malkovich, Charli XCX, Yung Lean y Ambika Mod, entre otros. La película fue filmada en locaciones de Grecia, Bulgaria e Islandia, incluyendo escenarios volcánicos reales.

Sacrifice tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 y finalmente llegará a Netflix el 16 de octubre de 2026.