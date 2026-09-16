Milei negó que el reclamo por Malvinas sea oportunismo político: “Las venimos gestando hace tres años”

El Presidente aseguró que las medidas impulsadas por su Gobierno en torno a las Islas Malvinas forman parte de una estrategia que comenzó hace tres años.

Hoy 18:34

El presidente Javier Milei rechazó las críticas que atribuyen a una estrategia electoral el endurecimiento del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que las medidas adoptadas por su Gobierno forman parte de un proceso que, según afirmó, comenzó hace tres años.

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“Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, sostuvo Milei durante una entrevista con el canal de streaming Neura.

El mandatario explicó que la estrategia incluye medidas contra empresas petroleras que buscan operar en las cercanías del archipiélago, la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y una nueva normativa destinada a reforzar el posicionamiento argentino sobre la cuestión Malvinas.

Sin embargo, reconoció que los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron el disparador de la reciente cadena nacional en la que Milei volvió a poner el reclamo por la soberanía en el centro de la agenda.

“La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, explicó el Presidente. Según detalló, la decisión de realizar la cadena nacional fue tomada durante una reunión de gabinete realizada el lunes anterior.

Milei también se refirió a la estrategia económica que impulsa el Gobierno para generar presión sobre las empresas que participan o proyectan negocios vinculados con la explotación de hidrocarburos en las islas.

“¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”, explicó.

En ese sentido, planteó que las compañías deberán evaluar entre continuar con proyectos vinculados a las Islas Malvinas o participar de las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina, particularmente en Vaca Muerta.

“A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, sostuvo.

El Presidente consideró que la coyuntura internacional abrió una oportunidad para profundizar esa estrategia. “Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, afirmó.

Las declaraciones de Milei se conocieron el mismo día en que una jueza federal de Río Grande dispuso frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La medida cautelar ordenó suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

Milei también vinculó el reclamo argentino con la actual reconfiguración del escenario internacional y con la relación estratégica que su Gobierno mantiene con Estados Unidos.

“En el contexto en el que se reconfigura la geopolítica, donde además Argentina se vuelve actor fundamental a la luz de la alianza con Estados Unidos y la capacidad de proveer estos bienes fundamentales para el mundo”, sostuvo.

En su análisis, el Presidente también hizo referencia a las tensiones políticas internas del Reino Unido y mencionó los reclamos independentistas en Escocia, Irlanda del Norte y Gales como parte de un escenario internacional que, según su interpretación, debe ser considerado al momento de analizar la cuestión Malvinas.

“Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si crees que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años”, concluyó Milei.