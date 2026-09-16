Tras ser presentado como nuevo entrenador, Julio Díaz dirigió su primer entrenamiento en Sarmiento

El flamante entrenador del Profesor dirigió este miércoles su primera práctica al frente del plantel. Matías Rodríguez, Bruno Singer y Lucho Eberle integrarán su cuerpo técnico, que todavía tendrá un integrante más.

Hoy 18:20

Comenzó oficialmente la era Julio Díaz en Sarmiento de La Banda. El nuevo entrenador del conjunto santiagueño dirigió esta tarde su primera práctica al frente del plantel, dando inicio a una nueva etapa de cara a lo que viene en el Federal A.

Díaz estará acompañado en su cuerpo técnico por Matías Rodríguez, quien será su ayudante de campo, mientras que Bruno Singer asumirá como preparador físico principal. Además, continuará Lucho Eberle como integrante del área de preparación física.

El cuerpo técnico todavía no está completo, ya que resta definir la incorporación de un integrante más. Según se informó, esa decisión se tomará durante los próximos días.

El debut de Julio Díaz al frente de Sarmiento será este domingo, cuando el equipo santiagueño se mida ante Defensores de Villa Ramallo. Será el primer desafío del nuevo entrenador en esta etapa al frente del Profesor.