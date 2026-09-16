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EN VIVO I Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina

La Lepra, vigente campeón, enfrenta al Decano este miércoles desde las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, por los cuartos de final. El ganador se cruzará en semifinales con Estudiantes o Platense.

Hoy 19:25

Independiente Rivadavia afrontará este miércoles un nuevo desafío en la Copa Argentina 2026. Desde las 19, en el estadio Eduardo Gallardón, se medirá con Atlético Tucumán por los cuartos de final, en un partido que pondrá en juego un lugar entre los cuatro mejores del certamen.

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