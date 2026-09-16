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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 20º
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Los equipos santiagueños ya tienen cronograma para la fecha 4 del Torneo Regional

Los representantes de Santiago del Estero ya conocen días, horarios y autoridades para la cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. La jornada tendrá seis partidos con presencia de equipos de la provincia.

Hoy 20:45

La cuarta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 ya tiene su cronograma confirmado para los equipos santiagueños. Todos los encuentros se disputarán el domingo 20 de septiembre, con partidos en distintos puntos de la provincia.

Todos los partidos de la fecha 4

La Ensenada de Quimilí vs. Social Pinto de Añatuya
Hora: 16.00
Árbitro: Domingo Rafael Acosta
Asistentes: Mario Andrés Marcos y Jesús Leonardo Sayago
Todos de Santiago del Estero.

25 de Mayo de Termas de Río Hondo vs. Central Argentino
Hora: 16.00
Árbitro: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)
Asistentes: Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza).

Talleres de Nueva Esperanza vs. San Jorge de El Bobadal
Hora: 16.30
Árbitro: Brian Manuel Morales
Asistentes: Ángel David Ingratti y Exequiel Alfredo Celiz
Todos de Santiago del Estero.

San Martín de Nueva Esperanza vs. Los Verdes de El Mojón
Hora: 16.30
Árbitro: Franco Ismael Rodríguez
Asistentes: Rodrigo Emmanuel Jiménez y Maximiliano Gerez
Todos de Santiago del Estero.

Sportivo Loreto vs. Unión Santiago
Hora: 16.00
Árbitro: Wilson Rodrigo Luna (Frías)
Asistentes: Renzo Maximiliano Padilla y Fernando Gabriel Murva (Frías).

La cuarta jornada será importante para los equipos santiagueños, que buscarán seguir sumando en sus respectivas zonas del Torneo Regional Federal Amateur.

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur Club Central Argentino Club Atlético Unión Santiago
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