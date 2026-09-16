La intendente Fuentes destacó la jornada recreativa de más de 2000 alumnos de los jardines de infantes municipales

La actividad se desarrolló en el Parque del Encuentro y reunió a más de 2.000 niños y niñas de las salas de 3 y 4 años, con propuestas destinadas a fomentar la integración, la socialización y el aprendizaje a través del juego.

Hoy 22:31

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la jornada recreativa destinada a alumnos de las salas de 3 y 4 años de los jardines de infantes municipales, que se desarrolló en el Parque del Encuentro, con la participación de más de 2.000 niños y niñas durante los turnos mañana y tarde.

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La jornada tuvo como objetivo promover la integración, la socialización, el movimiento y el aprendizaje a través del juego.

También participaron de la propuesta los secretarios de Coordinación, Mario Benavente, y de Gobierno, Walter Medina Salomón. Las autoridades recorrieron las distintas propuestas y compartieron con los alumnos, docentes y familias que participaron de las actividades, destacando la importancia de generar espacios de encuentro que permitan a los niños disfrutar, aprender y fortalecer sus vínculos mediante experiencias recreativas.

“La educación es la principal herramienta de transformación de una sociedad, por lo que es fundamental promover desde edades tempranas una formación integral de calidad que les permita a los más pequeños adquirir los conocimientos que demandan el presente y el futuro”, afirmó la jefa comunal.

“El servicio educativo municipal ha alcanzado grandes logros a lo largo de los últimos años, que lo han posicionado con un reconocimiento a nivel provincial y nacional, con una formación orientada a la robótica y al cuidado del medio ambiente”, expresó.

Por su parte, Benavente manifestó que seguirán “mejorando la infraestructura de los establecimientos del nivel inicial y del servicio educativo, como así también los espacios verdes, revalorizándolos como ámbitos fundamentales para el desarrollo integral durante la primera infancia”.

Entre las actividades se incluyeron juegos con pelotas y telas, música, canciones y rondas, búsqueda del tesoro, campo minado, circuitos de psicomotricidad y desafíos de exploración, ritmo, percusión corporal y expresión. También se incorporaron propuestas de campamento en carpas y un refrigerio para los participantes.