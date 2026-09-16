¿Se despide el frío? Santiago tendrá un fuerte ascenso de temperatura antes de la llegada de la primavera

Después de varios días con mañanas frías, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado aumento de las temperaturas. El fin de semana podría alcanzar los 33°C.

Hoy 21:40

A pocos días del comienzo de la primavera, el frío parece comenzar a ceder terreno en Santiago del Estero. Después de varias jornadas con bajas temperaturas, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un cambio importante para los próximos días, con máximas que volverán a superar ampliamente los 30 grados.

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De acuerdo con el pronóstico del organismo, el jueves comenzará con una mínima de 14°C y llegará a una máxima de 28°C. Durante toda la jornada se espera cielo entre ligeramente y algo nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

El viento soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 kilómetros por hora, mientras que hacia la noche rotará al sector este.

El calor irá ganando terreno

La tendencia ascendente continuará durante los días siguientes. Para el viernes, el SMN anticipa una mínima de 15°C y una máxima de 28°C, mientras que el sábado los registros subirán todavía más, con 18°C de mínima y 30°C de máxima.

El cambio se hará sentir especialmente el domingo, cuando el termómetro podría alcanzar los 33°C, con una mínima de 20°C.

¿Adiós al frío?

Por ahora, el pronóstico permite hablar más de una pausa del frío que de una despedida definitiva. Lo concreto es que Santiago atravesará varios días de marcado ascenso térmico, con tardes cada vez más cálidas y temperaturas propias de la cercanía de la primavera.

Así, después de camperas y mañanas frescas, el fin de semana obligará nuevamente a buscar ropa más liviana: el calor volverá a hacerse sentir con fuerza en la provincia.

El SMN también mantiene publicada su perspectiva climática correspondiente al trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026