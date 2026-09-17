La Justicia investiga si el departamento de la vecina de Cristina Kirchner se compró con plata de la UOM

Se busca reconstruir la trazabilidad de los fondos con los que Soledad Calle adquirió el inmueble de San José 1111.

Hoy 10:03

La Justicia busca determinar de dónde salió el dinero con el que María Soledad Calle compró el departamento del primer piso de San José 1111, ubicado debajo de la vivienda donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Una de las hipótesis que se analiza es si los fondos utilizados para adquirir el inmueble pudieron tener origen en la UOM, aunque hasta el momento no existe una conclusión judicial que lo confirme.

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El foco está puesto en la relación entre Calle, el sindicato metalúrgico y USEM S.A., la empresa que firmó en 2023 un convenio con la UOM. Dos años después, en agosto de 2025, Calle compró el departamento.

La defensa de Calle aseguró que la propiedad fue adquirida “con recursos propios” y que tenía previsto destinarla a una fundación. Sin embargo, según fuentes judiciales consultadas por TN, esa explicación no terminó de despejar las dudas de los investigadores.

“La explicación de Soledad Calle no aportó claridad”, sostuvo una fuente judicial. Y agregó: “No dio detalle alguno sobre la fundación que usaría esa unidad”.

Por eso, uno de los próximos pasos será reconstruir el recorrido del dinero. “Hay que hacer la trazabilidad de los fondos”, señalaron las fuentes consultadas. El objetivo es determinar si los ingresos declarados por Calle permiten justificar la operación o si existieron otras fuentes de financiamiento.

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La Justicia ya confirmó que Calle trabajó para la UOM y obtuvo información sobre sus remuneraciones. Esos datos son cotejados con la evolución de su patrimonio, que también incluye vehículos que quedaron bajo análisis.

La investigación también intenta precisar cuánto dinero recibió USEM como consecuencia de su vínculo con la UOM y cuál fue posteriormente el destino de esos fondos.

Documentación contable del gremio muestra que en el balance cerrado el 31 de diciembre de 2025 aparecen casi $2190 millones bajo el concepto “Comisiones y Gastos Bancarios”. Para el ejercicio anterior, esa partida ascendía a unos $239 millones.

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Los investigadores analizan si dentro de esas erogaciones aparecen pagos correspondientes a USEM. Por ahora no está confirmado que los casi $2200 millones consignados en esa partida hayan sido transferidos a la empresa, por lo que ese punto forma parte de la reconstrucción que deberá hacer la Justicia.

La hipótesis bajo análisis es si parte de los fondos que recibió USEM pudo terminar vinculada con el patrimonio de Calle y, eventualmente, con la compra del departamento. Esa conexión todavía no está probada.

El rol internacional de Soledad Calle dentro de la UOM

Documentos de la propia organización gremial muestran que Calle tenía responsabilidades vinculadas con las relaciones internacionales de la UOM y participaba en actividades del sindicato fuera del país.

En uno de esos documentos se consigna su participación en Ginebra, Suiza, en el Comité Ejecutivo Global de IndustriALL. También se señala que fue postulada para ocupar espacios dentro de esa organización internacional.

Otra documentación registra un viaje a San Sebastián, España, en junio de 2022, donde participó de un congreso mundial sobre educación técnica y formación profesional, junto con representantes de la UOM y del sector industrial.

Esos antecedentes forman parte del perfil laboral y económico que ahora se contrasta con sus ingresos, actividades y patrimonio.

La conexión con San José 1111

La ubicación del departamento sumó otro elemento a la investigación. La unidad adquirida por Calle está en el primer piso de San José 1111, el mismo edificio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Fuentes cercanas al kirchnerismo señalaron a TN que uno de los departamentos del primer piso habría sido utilizado por personal vinculado a Cristina Kirchner para dormir en el edificio.

En la Justicia también miran la relación entre Abel Furlán, jefe de la UOM, y Máximo Kirchner, que según distintas fuentes es fluida. La sospecha que aparece en el expediente es si la compra del departamento pudo haber tenido algún vínculo con esa relación política.

La pregunta central de la investigación es patrimonial: si el dinero utilizado para comprar el inmueble salió efectivamente del patrimonio de Calle o si puede ser vinculado con fondos provenientes de la UOM o de las comisiones cobradas por USEM.

Por ahora se trata de una hipótesis bajo investigación. Calle sostiene que compró el departamento con dinero propio. La Justicia busca comprobarlo siguiendo la trazabilidad de los fondos.