Revelaron cómo sería el reparto de la fortuna de Tini Stoessel tras el conflicto con su familia

Según trascendió en LAM, la cantante habría propuesto un acuerdo para dividir su patrimonio familiar. La auditoría mencionada en el programa habría estimado una fortuna cercana a los 89 millones de dólares.

Hoy 02:04

La disputa familiar alrededor del patrimonio de Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo luego de que en LAM revelaran detalles del supuesto acuerdo que la cantante habría enviado para definir la división de sus bienes.

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Según contó la periodista Pilar Smith en el programa conducido por Ángel de Brito, una auditoría solicitada por la artista habría determinado que la fortuna acumulada durante sus años de carrera ascendería a unos 89 millones de dólares, una cifra superior a los 70 millones que habían trascendido inicialmente.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto en el ciclo televisivo, allegados a Alejandro Stoessel, padre de la cantante, cuestionarían ese número y considerarían que la cifra no se ajustaría a la realidad.

La frase sobre Dua Lipa que generó polémica

Durante el programa, Smith aseguró que desde el entorno de Alejandro Stoessel señalaron que la cifra era difícil de creer. “Ni Dua Lipa factura eso”, habría sido la frase atribuida al productor, según relató la periodista.

En ese contexto, también se mencionó que la auditoría contemplaría los ingresos generados por los 15 años de carrera de Tini, incluyendo su etapa como protagonista de Violetta, la serie de Disney que la convirtió en una figura internacional, además de sus trabajos musicales, contratos comerciales y regalías.

Cómo sería la división del patrimonio

De acuerdo con la información difundida en LAM, la propuesta de reparto establecería que Tini Stoessel recibiría el 70% del patrimonio.

Según detalló Smith, esa parte incluiría la liquidez personal de la artista, los derechos sobre su catálogo musical, regalías, marcas registradas, contratos publicitarios y acuerdos comerciales actuales y futuros.

En tanto, a Alejandro Stoessel le correspondería un 15%, en concepto de compensación por su trabajo de gestión durante la carrera de su hija, además de una participación vinculada a una propiedad ubicada en San Isidro.

Por otro lado, la madre de la cantante, Mariana Muzlera, recibiría un 10%, mientras que su hermano Francisco Stoessel tendría asignado un 5%, siempre según la información presentada en el programa de América.

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la familia confirmó públicamente los detalles del supuesto acuerdo ni los montos mencionados.