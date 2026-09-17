Más de 20 kilos de cocaína incautados en un colectivo en Arrayanal

La Policía Federal incautó más de 20 kilos de cocaína ocultos en mochilas durante un control en Arrayanal, sin detenciones vinculadas al hallazgo.

Hoy 02:15

Efectivos de la Policía Federal llevaron a cabo una exitosa operación en la que se secuestraron más de veinte kilos de cocaína encontrados ocultos dentro de dos mochilas en un colectivo interjurisdiccional, en la localidad de Arrayanal. Este hallazgo se produjo gracias a la colaboración de un perro detector de narcóticos durante un control vehicular y de personas.

El episodio ocurrió el pasado viernes al mediodía, aunque la información fue divulgada por las autoridades un día después. El operativo se realizó en la ruta nacional N°34, kilómetro 1.203, en el tramo correspondiente a la mencionada localidad ramaleña. Los efectivos de la División Antidrogas San Pedro de Jujuy realizaron el control siguiendo las directrices establecidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Durante la inspección del colectivo, los agentes notaron la presencia de dos mochilas que despertaron la atención del perro detector de narcóticos llamado Nandi. Tras abrir las mochilas, se encontraron con veinte paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca. Este material, al someterse a una prueba de campo, resultó ser clorhidrato de cocaína con un peso total de 20 kilos 880 gramos, considerado de máxima pureza.

A pesar del descubrimiento significativo, no se pudo establecer a qué pasajero pertenecían las mochilas, ya que ninguno se adjudicó su propiedad en el momento del hallazgo. Las actuaciones fueron enviadas a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, bajo la dirección de Lucía Orsetti, quien ordenó el secuestro de la droga y el inicio de las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de la sustancia y la identificación de los responsables.

Las autoridades resaltaron la importancia de la colaboración entre la Policía Federal y las Unidades Fiscales, destacando que esta coordinación es fundamental para desarticular los diferentes medios logísticos y de transporte utilizados por las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico.

Este operativo se enmarca dentro de las acciones constantes que se llevan a cabo para combatir el tráfico de drogas en el país, asegurando que se implementen medidas efectivas que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos. La detección oportuna de la droga es un claro ejemplo del compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico en Argentina.