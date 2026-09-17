Desarticulan una red narcocriminal en Argentina con la mayor incautación de MDMA

Las fuerzas de seguridad argentinas desarticularon una red narcocriminal internacional tras incautar 52 kilos de MDMA, la mayor cantidad registrada en el país, valorada en 16,2 millones de dólares.

Hoy 01:27

Las fuerzas de seguridad argentinas han realizado un importante operativo que resultó en la desarticulación de una red narcocriminal internacional, coincidiendo con el mayor secuestro de éxtasis puro en la historia del país. Este operativo culminó con la incautación de 52 kilos de MDMA, con un valor estimado de 16,2 millones de dólares, suficiente para producir alrededor de un millón de pastillas.

El cargamento de drogas fue descubierto en una camioneta que había llegado a Argentina a bordo de un buque mercante procedente de Bélgica. Según los análisis químicos realizados, la cantidad de MDMA confiscada podría haber abastecido un mercado considerable de drogas sintéticas en la región. El despliegue operativo estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en colaboración con la Dirección de Narcotráfico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La investigación se inició a partir de alertas enviadas por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que advertían sobre intentos de grupos vinculados a carteles mexicanos para introducir grandes cantidades de drogas sintéticas en el Cono Sur. Como parte de la operación, se infiltró un agente encubierto que simuló ser un facilitador logístico, lo que permitió identificar al operador principal de la red, conocido como “Buen Rostro”.

Durante la operación, la camioneta que transportaba la droga quedó retenida en una zona franca. La inspección no intrusiva realizada por ARCA reveló irregularidades en la estructura del vehículo, lo que llevó a un examen más detallado. Al desmantelar el tanque de combustible, se encontraron 20 kilos de MDMA, y en los paneles de las puertas se hallaron otros 32 kilos, elevando el total a 52 kilos de la sustancia.

Para evitar alertar a los líderes de la organización, se organizó una entrega vigilada en la que el agente encubierto sustituyó la droga por un simulacro. El financista venezolano involucrado en la transacción utilizó el sistema Hawala para realizar un adelanto del pago. El plan se complicó cuando el operador mexicano intentó verificar el estado del vehículo, pero la falta de liquidez impidió la culminación de la entrega.

Como resultado de la investigación, el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 emitió órdenes de allanamiento en simultáneo, realizando ocho operativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Salta. Esto resultó en la detención de tres hombres de distintas nacionalidades que desempeñaban roles clave en la organización. Las autoridades también incautaron teléfonos celulares, documentación contable y otros elementos probatorios que serán analizados en las próximas horas.

Este caso pone de manifiesto la efectividad de las fuerzas de seguridad argentinas en la lucha contra el narcotráfico, así como la importancia de la cooperación internacional en la detección y desarticulación de redes delictivas que operan a gran escala.