La UNSE convoca a estudiantes de toda la provincia a participar de las Olimpíadas Provinciales de Ciencias

La propuesta apunta a estudiantes del nivel secundario que buscan despertar vocaciones científicas, promover el trabajo colaborativo y acercar a los jóvenes a la vida universitaria.

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La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) realizará una nueva edición de las Olimpíadas Provinciales de Ciencias, una propuesta destinada a estudiantes del nivel secundario que busca despertar vocaciones científicas, promover el trabajo colaborativo y acercar a los jóvenes a la vida universitaria. La primera etapa del certamen se desarrollará los días 24 y 25 de septiembre y estará enfocada en las disciplinas de Química y Biología.

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La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y la Facultad de Ciencias Médicas, a través de un proyecto de extensión universitaria que comenzó a desarrollarse en 2024 con el propósito de generar espacios de aprendizaje adaptados a la realidad educativa provincial.

Los docentes Juan José Carol Paz, de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, y Nelson Leguizamón Carate, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, explicaron en diálogo con Radio Universidad que la propuesta surgió a partir de una necesidad planteada por docentes del nivel secundario.

“Existían las olimpíadas nacionales de Química y Biología, pero los contenidos resultaban muy exigentes en comparación con los programas que se desarrollan en las escuelas secundarias. A partir de esa realidad surgió la idea de crear una instancia provincial, con contenidos más accesibles y cercanos al contexto educativo local”, explicó Leguizamón Carate.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de establecimientos públicos y privados de toda la provincia. En Química, la participación es individual y se organiza en dos niveles: Inicial (hasta 15 años) y Nivel 1 (mayores de 15 años). En Biología, en cambio, los exámenes se realizan en equipos integrados por dos o tres estudiantes de una misma institución educativa.

Los organizadores señalaron que las evaluaciones combinan contenidos teóricos y prácticos, y se desarrollan en dos etapas. Además de las distinciones y certificaciones para los participantes, las olimpíadas constituyen una experiencia formativa que fomenta habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento científico.

“Queremos que los estudiantes se acerquen a la universidad y la sientan como un espacio propio. La idea es despertar vocaciones científicas tempranas y brindarles la oportunidad de vivir una experiencia que muchas veces parece lejana por las exigencias de las competencias nacionales”, destacó Carol Paz.

Los docentes remarcaron además que las ediciones anteriores tuvieron una importante participación de escuelas de distintos puntos de la provincia, con alrededor de cien estudiantes inscriptos, y que algunos de quienes formaron parte de las olimpíadas hoy cursan carreras universitarias en la UNSE.

“Tenemos estudiantes que participaron en las olimpíadas y que actualmente están cursando carreras en la universidad. Es una experiencia que muchas veces se transforma en el primer contacto con la vida universitaria”, señalaron los organizadores.

La participación es libre y gratuita, y las inscripciones continúan abiertas. Las personas interesadas pueden solicitar información y realizar consultas escribiendo al correo electrónico olimpiadasquimicaybiologia@gmail.com.