El invierno empieza a despedirse en Santiago del Estero: este jueves la temperatura rondará los 28 grados

El pronóstico anticipa una jornada más cálida en la provincia, con una mínima de 14 grados y sin probabilidad de lluvias. Las marcas térmicas continúan en ascenso en los últimos días de la estación más fría del año.

Hoy 01:40

Santiago del Estero transita los últimos días del invierno con temperaturas cada vez más agradables. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 17 de septiembre de 2026 se espera una jornada con un importante ascenso térmico y una máxima cercana a los 28 grados.

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Durante la mañana, la temperatura mínima será de 14 grados, mientras que hacia la tarde el termómetro alcanzará los 28 grados, en una jornada que marcará una continuidad en la tendencia de temperaturas más elevadas registrada en los últimos días.

Cómo estará el cielo y qué se espera para la jornada

El cielo se presentará algo nublado durante gran parte del día, aunque las condiciones meteorológicas serán estables y no se prevén precipitaciones para la capital santiagueña.

La humedad rondará el 65%, un registro moderado que estará acompañado por buenas condiciones generales para las actividades al aire libre.

Vientos leves del noreste y este

En cuanto al viento, se esperan ráfagas leves con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora, provenientes de los sectores noreste y este.

Con temperaturas que se acercan a los 30 grados, Santiago del Estero comienza a dejar atrás el frío invernal y se prepara para la llegada de la primavera, que se iniciará oficialmente en los próximos días.