Declaran días inhábiles para cómputo de plazos procesales en la Circunscripción Frías

La medida se adoptó ante la próxima inauguración del Centro Judicial de esa ciudad, de modo de facilitar el trabajo logístico que implica este cambio de dependencia.

Hoy 01:43

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia dispuso, mediante Acordada, declarar días inhábiles para el cómputo de los plazos procesales, el jueves 17, viernes 18 y lunes 21 de septiembre en la Circunscripción Frías.

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La decisión del Alto Cuerpo se fundamenta en la necesidad de realizar tareas de traslado y logística de los organismos, ante la proximidad de la inauguración de la sede del Centro Judicial friense.

En virtud de ello, el máximo tribunal provincial estima necesaria y conveniente esta decisión, para facilitar el trabajo del personal de las distintas áreas, en lo que concierne a traslado de mobiliario y demás trabajos de logística requeridos para el funcionamiento del nuevo edificio y una adecuada atención a los profesionales y público en general.