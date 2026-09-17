Tras enviar el proyecto por Malvinas, Milei pidió a la dirigencia política “poner una pausa a otras discusiones”

El Presidente reclamó “máxima prioridad y celeridad” para el tratamiento de la iniciativa en el Congreso. Qué dice el proyecto.

Hoy 09:42

El presidente Javier Milei convocó a los distintos sectores políticos con representación en el Congreso a avanzar con rapidez en el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, recientemente enviado a la Cámara de Diputados.

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A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente presentó la iniciativa como parte de la estrategia del Gobierno respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y sostuvo que busca fortalecer las herramientas legales del Estado argentino.

“El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso”, expresó la Casa Rosada.

Los tres ejes del proyecto

De acuerdo con la comunicación oficial, el proyecto se apoya en tres pilares: sancionar a quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, generar incentivos para que abandonen esas actividades y dotar al Estado de nuevas herramientas frente a amenazas externas.

La propuesta plantea además reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011, por un esquema más amplio y severo. Las nuevas sanciones alcanzarían no solamente a quienes desarrollen las actividades cuestionadas por Argentina, sino también a determinados accionistas y proveedores involucrados.

El Gobierno ya había anticipado el proyecto a comienzos de septiembre, en respuesta al avance del desarrollo petrolero Sea Lion en aguas próximas a las islas. En ese momento, Presidencia sostuvo que utilizaría herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender el reclamo argentino.

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Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional

Otro de los puntos centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, bajo la conducción de un Consejo de Seguridad Nacional, que buscará coordinar áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa e inteligencia.

Según el Ejecutivo, el nuevo esquema también contemplará la protección de infraestructuras críticas y apunta a establecer un marco integral para responder frente a distintos escenarios que puedan afectar la seguridad y la soberanía nacional.

En el comunicado, el Gobierno calificó como “insuficientes e ineficaces” las herramientas utilizadas hasta ahora para defender su posición sobre Malvinas y reclamó una respuesta política conjunta.

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, concluyó Milei, según el texto difundido por Presidencia.