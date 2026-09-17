Nicolás Varrone deja su equipo de Fórmula 2 antes del final de la temporada

El piloto argentino decidió, junto a Van Amersfoort Racing, no completar el calendario 2026 de la FIA Fórmula 2. Todavía quedan tres carreras por disputar y aseguró que espera anunciar pronto cuáles serán sus próximos pasos.

Hoy 09:41

Nicolás Varrone no completará la temporada 2026 de la FIA Fórmula 2. El piloto argentino y Van Amersfoort Racing decidieron ponerle punto final a su participación en el campeonato cuando todavía restan tres carreras para cerrar el calendario.

El corredor bonaerense comunicó la decisión a través de sus redes sociales. “Después de un año intenso con mi equipo decidimos no continuar con el calendario 2026”, expresó Varrone en su mensaje.

La decisión marca un cambio en el camino que el piloto viene recorriendo dentro del automovilismo internacional. Varrone lleva una década compitiendo al más alto nivel y tuvo la posibilidad de mostrarse en distintas categorías, incluida la antesala de la Fórmula 1.

Entre sus principales logros se encuentran el campeonato mundial de GTE Am en el WEC, además de sus victorias en las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 1000 Millas de Sebring.

Varrone explicó por qué decidió terminar antes la temporada

El argentino reconoció que la determinación no fue sencilla, pero sostuvo que tanto él como su equipo consideran que es el camino adecuado para continuar con su carrera.

“No fue una decisión fácil. Pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, explicó Varrone.

En su mensaje, además, agradeció a Van Amersfoort Racing, a sus sponsors, colaboradores y a todos los fanáticos que lo acompañaron durante el año, especialmente en los momentos más complicados.

El agradecimiento especial de Nicolás Varrone

Varrone también tuvo un reconocimiento especial para la familia Villagómez, vinculada al piloto mexicano Rafael Villagómez, con quien compartió parte de este recorrido.

“Un gracias muy especial a la Familia Villagómez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto”, manifestó el argentino.

Finalmente, Varrone dejó abierta la puerta a una nueva etapa y anticipó que próximamente dará detalles sobre su futuro: “Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”.

Con tres carreras todavía por disputarse en la temporada 2026 de la Fórmula 2, el piloto argentino cerró anticipadamente su participación y ahora concentra su atención en definir cuál será el próximo capítulo de su carrera deportiva.