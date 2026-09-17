Tras quedarse con el clásico, el Manchester City de Enzo defiende la Carabao Cup ante el Norwich

El equipo de Enzo Maresca atraviesa un gran momento y buscará avanzar ante un rival que llega desde el Championship.

Hoy 09:34

Manchester City pone en juego su condición de vigente campeón de la Copa de la Liga de Inglaterra cuando reciba este jueves a Norwich, desde las 15.30, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca llega con cinco victorias consecutivas, mientras que su rival alterna triunfos y derrotas en el Championship.

El City comenzó la temporada con cuatro victorias en la Premier League: derrotó 2-1 a Bournemouth, goleó 4-1 a Crystal Palace, superó 1-0 a Coventry y venció 1-0 a Manchester United en Old Trafford. Ante el equipo de Manchester, además, disputó más de una hora con diez jugadores por la expulsión de Phil Foden.

A esa racha se suma el debut en la Champions League, donde Manchester City derrotó 2-0 como visitante a Porto, con un doblete de Erling Haaland. Con este panorama, Maresca podría apostar por una rotación en el equipo debido a la exigencia del calendario.

Cómo llega Norwich al partido ante Manchester City

Norwich llega al Etihad con una campaña irregular en el Championship, aunque consiguió avanzar en sus dos presentaciones anteriores en la Carabao Cup.

El equipo dirigido por Philippe Clement disputó siete partidos en la segunda división inglesa. Perdió ante West Brom por 2-1 y frente a Millwall por 3-0, luego derrotó 4-1 a Burnley, cayó 1-0 ante Stoke, venció 3-1 a Sheffield United, superó 2-1 a Birmingham y perdió 4-3 contra Middlesbrough en su última presentación.

En la Copa de la Liga, en cambio, Norwich consiguió dos victorias. En la primera ronda goleó 4-1 a MK Dons, mientras que en la segunda instancia derrotó 2-1 a Cardiff City.

El encuentro de este jueves será, además, el primer enfrentamiento entre Manchester City y Norwich desde 2022.

La probable formación de Manchester City vs. Norwich

Gianluigi Donnarumma; Rúben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol; Matheus Nunes, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Elliot Anderson; Ayyoub Bouaddi y Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

El posible once de Norwich

Vladan Kovačević; Ruairi McConville, José Córdoba, Benjamin Chrisene, Jack Stacey; Pelle Mattsson, Andre Brooks, Kenny McLean; Anthony Musaba, Anis Ben Slimane y Mohamed Touré. DT: Philippe Clement.

Manchester City vs. Norwich: hora y TV

Hora: 15.30.

TV: Disney+.

Árbitro: Ruebyn Ricardo.

Estadio: Etihad Stadium.