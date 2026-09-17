Una tendencia que crece día a día: cada vez más argentinos eligen tener gatos

La presencia de gatos en Argentina pasó del 40% al 52% entre quienes tienen mascotas.

Hoy 08:42

Argentina es el país con mayor cantidad de mascotas por habitante en el mundo, según un relevamiento de Kantar Insights a 27.000 personas de 22 países (1.011 de ellas a nivel local): mientras la media global es de 56%, en nuestro país trepa al 80%, y nos siguen México, Rusia y Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Dentro de ese ranking, los perros siguen siendo los animales de compañía más elegidos, pero en el último tiempo los gatos ganaron terreno. En cada vez más hogares hay uno -o varios- y su crecimiento parece acompañar también algunos cambios en la forma en que vivimos.

Diario Clarín contactó a la consultora Voices para conocer cómo evolucionó la tenencia de mascotas a nivel nacional. Según sus datos, en 2018 el 60% de los encuestados tenía una; en 2020, la cifra ascendió al 70%; en 2023, al 79%; y en 2026 alcanzó el 85% (dentro de una base de mil encuestados).

Entre quienes tenían animales, en 2018 el 88% convivía con perros y el 40%, con gatos. Este año, esas cifras pasaron al 83% y al 52%, respectivamente.

Tom, Simón, Simba, Romeo, Pelusa y Olivia son algunos de los nombres más elegidos para los felinos, según el reciente Registro Nacional de Perros y Gatos (impulsado por Old Prince, Kongo y Fawna), que ya reúne a 21.736 animales de todo el país. De ese total, 5.629 son gatos.

¿Qué hay detrás de este crecimiento? La respuesta parece ir más allá de una preferencia por perros o gatos y puede estar relacionada con las transformaciones en los hogares y las rutinas cotidianas.

Específicamente en la Ciudad de Buenos Aires, según el último Censo de 2022, los hogares unipersonales ganaron peso y representan casi el 40%. A eso se suma otro dato: casi tres de cada cuatro viviendas particulares son departamentos.

“En un contexto social en el que cada vez más personas viven solas, tienen jornadas laborales extensas o buscan animales que puedan adaptarse a espacios reducidos, el gato aparece como un compañero especialmente compatible con estos nuevos estilos de vida”, explica a Clarín Silvina Muñiz, presidenta de la Asociación de Veterinarios especializados en Animales de Compañía en Argentina (AVEACA).

Alejandro tiene 27 años y vive en un departamento. Cuando adoptó a Limón, ni siquiera evaluó la posibilidad de tener un perro. “El perro ensucia mucho o junta mucho olor y además es mucho más dependiente del humano”.

Sin embargo, admite: "Son más independientes, pero igualmente necesitan compartir tiempo con alguien". Y agrega que, aunque sus días suelen estar cargados de actividades, intenta organizarse para estar con él. "No lo veo como una mascota, es mi compañero de vida".

Independientes y ariscos, la "mala fama" de los gatos

Durante mucho tiempo, los gatos cargaron con fama de independientes, ariscos y hasta poco adaptables a la vida doméstica. Desde el refugio Proyecto 4 Patas aseguran que esa mirada empezó a cambiar en la última década.

“Se fue cortando ese mito de que el gato es independiente, salvaje, distante y de que no puede vivir en un hogar o en un departamento”, explica Fernanda Lazzarino, voluntaria del refugio (@proyecto4patas).

Parte de esas diferencias en el comportamiento también puede estar relacionada con la etapa de socialización. Entre los tres y cuatro meses se da un período importante para que los gatos callejeros socialicen con humanos y afiancen el contacto físico. Pasada esa etapa, generar confianza no es imposible, pero puede requerir más tiempo y trabajo.

"La realidad es que si tienen lugares en altura, rascadores, sus piedras, juegos, estimulación de olfato y contacto con sus dueños día a día pueden vivir una vida completamente feliz", explican.

Florencia (28) creció rodeada de animales y en su casa familiar, en Formosa, llegaron a tener ocho perros. Años después, ya viviendo sola con su perra decidió adoptar una gata. Una de las razones fue que pudiera hacerle compañía.

Hoy la define como su “sombrita”: la sigue por la casa y suele estar siempre cerca. "Los gatos son muy diferentes en cuanto a su carácter y eso es lo bueno que cada gatito es único. Y son una buena compañía cuando vivís en un departamento".



Fuente: diario Clarín.