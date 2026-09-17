Osvaldo Granados analizó en Radio Panorama el escenario económico y destacó la importancia de generar inversiones y crecimiento, al tiempo que se refirió al RIGI, el Presupuesto y el potencial de Vaca Muerta.

Hoy 08:24

En su columna de este jueves para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el escenario económico internacional y nacional, atravesado por las guerras, el petróleo y el avance de la inteligencia artificial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Granados también se refirió al impacto de una posible suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Explicó que, ante mejores rendimientos y la percepción de seguridad que ofrece ese mercado, parte de los capitales internacionales regresan hacia ese país.

“No hay nada más cobarde que la plata”, graficó. Según señaló, el movimiento de fondos implica ventas de bonos, una suba del riesgo país y mayores dificultades financieras para países como la Argentina.

Sobre el Presupuesto, consideró que, a grandes rasgos, es “más normal que el del año pasado”, aunque remarcó que todavía resta discutir las distintas partidas. En ese proceso, destacó el papel de los gobernadores, que buscan determinar cuánto recibirá cada provincia.

Por otra parte, Granados sostuvo que “el desarrollo, el crecimiento y la inversión para un país no es de izquierda ni de derecha” y puso como ejemplo el proceso de transformación económica de China a partir de las zonas económicas especiales creadas en la década de 1980.

En ese sentido, comparó aquella experiencia con el RIGI impulsado por el Gobierno nacional. Si bien marcó diferencias con otras medidas de la gestión, como los recortes y las reformas, afirmó: “Con el RIGI estoy de acuerdo”.

Finalmente, destacó el potencial de Vaca Muerta como una nueva fuente de recursos para el país. “El que gane el año que viene tiene una caja nueva, la de Vaca Muerta, no solo el ingreso del campo en dólares”, sostuvo, y planteó que luego deberá discutirse cómo utilizar esos recursos.