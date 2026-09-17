Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2026 | 16º
X
País

El 0 km más barato del país es eléctrico y cuesta $24,8 millones

El JMEV Easy 3 se convirtió en el vehículo nuevo más accesible del mercado argentino. Además, ofrece financiación de hasta $15 millones en 18 cuotas fijas con tasa 0% y una autonomía de hasta 330 kilómetros.

Hoy 08:15

El mercado automotor argentino continúa mostrando una amplia dispersión de precios, pero actualmente existe un solo auto 0 km por debajo de los $25 millones. Se trata del JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico que, tras una reciente rebaja, pasó a ser el modelo más accesible del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El JMEV Easy 3 tiene un precio sugerido de $24.843.000, equivalente a US$16.900, y logró desplazar al Renault Kwid del primer puesto entre los autos nuevos más económicos disponibles en Argentina.

La estrategia comercial se da en un contexto de mayor stock en concesionarios y creciente competencia entre las automotrices, que recurren a descuentos, bonificaciones y alternativas de financiación para sostener las ventas.

Cómo financiar el auto 0 km más barato

Además de la reducción de precio, el modelo cuenta con una propuesta de financiación a través de Banco Santander. El plan permite financiar hasta $15 millones en 18 cuotas fijas con una tasa de interés del 0%.

Como beneficio adicional, la compra incluye sin cargo un cargador de pared o Wallbox, que permite recargar la batería del vehículo desde el domicilio.

Cómo es el JMEV Easy 3

El JMEV Easy 3 es un hatchback eléctrico orientado principalmente al uso urbano. Cuenta con un motor de 35 kW, equivalente a 48 CV, y una batería de litio-ferrofosfato de 31,15 kWh.

De acuerdo con el ciclo de homologación NEDC, puede alcanzar una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa y desarrolla una velocidad máxima de 100 km/h.

Entre su equipamiento se destacan pantalla multimedia táctil, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos y cierre centralizado. En materia de seguridad incorpora frenos ABS, doble airbag frontal y monitoreo de presión de neumáticos.

Cuáles son los autos 0 km más baratos

Después del JMEV Easy 3 aparecen el Renault Kwid, con un precio de $27.740.000, y el Hyundai HB20, desde $27.900.000. El Volkswagen Polo Robust se ubica en $29.481.100 y el Fiat Mobi en $30.210.000.

Completan el grupo de los modelos más accesibles el JAC S2 MT Intelligent y el MG3 ICE, ambos a $30.723.000; el Kaiyi X3, a $32.340.000; el Chevrolet Onix, a $32.457.900; y el Suzuki Swift Hybrid, con un precio de $32.928.000.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así se vivió la gran final de Gran Hermano “Generación Dorada”
  2. 2. Revelaron cómo sería el reparto de la fortuna de Tini Stoessel tras el conflicto con su familia
  3. 3. Solange “Sol” Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada
  4. 4. Malvinas: el Gobierno prepara cambios para agilizar el uso de la fuerza contra buques en el mar argentino
  5. 5. Una quema de pastizales se descontroló y encendió las alarmas en pleno centro de Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT