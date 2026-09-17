El 0 km más barato del país es eléctrico y cuesta $24,8 millones

El JMEV Easy 3 se convirtió en el vehículo nuevo más accesible del mercado argentino. Además, ofrece financiación de hasta $15 millones en 18 cuotas fijas con tasa 0% y una autonomía de hasta 330 kilómetros.

Hoy 08:15

El mercado automotor argentino continúa mostrando una amplia dispersión de precios, pero actualmente existe un solo auto 0 km por debajo de los $25 millones. Se trata del JMEV Easy 3, un vehículo 100% eléctrico que, tras una reciente rebaja, pasó a ser el modelo más accesible del país.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El JMEV Easy 3 tiene un precio sugerido de $24.843.000, equivalente a US$16.900, y logró desplazar al Renault Kwid del primer puesto entre los autos nuevos más económicos disponibles en Argentina.

La estrategia comercial se da en un contexto de mayor stock en concesionarios y creciente competencia entre las automotrices, que recurren a descuentos, bonificaciones y alternativas de financiación para sostener las ventas.

Cómo financiar el auto 0 km más barato

Además de la reducción de precio, el modelo cuenta con una propuesta de financiación a través de Banco Santander. El plan permite financiar hasta $15 millones en 18 cuotas fijas con una tasa de interés del 0%.

Como beneficio adicional, la compra incluye sin cargo un cargador de pared o Wallbox, que permite recargar la batería del vehículo desde el domicilio.

Cómo es el JMEV Easy 3

El JMEV Easy 3 es un hatchback eléctrico orientado principalmente al uso urbano. Cuenta con un motor de 35 kW, equivalente a 48 CV, y una batería de litio-ferrofosfato de 31,15 kWh.

De acuerdo con el ciclo de homologación NEDC, puede alcanzar una autonomía de hasta 330 kilómetros con una carga completa y desarrolla una velocidad máxima de 100 km/h.

Entre su equipamiento se destacan pantalla multimedia táctil, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos y cierre centralizado. En materia de seguridad incorpora frenos ABS, doble airbag frontal y monitoreo de presión de neumáticos.

Cuáles son los autos 0 km más baratos

Después del JMEV Easy 3 aparecen el Renault Kwid, con un precio de $27.740.000, y el Hyundai HB20, desde $27.900.000. El Volkswagen Polo Robust se ubica en $29.481.100 y el Fiat Mobi en $30.210.000.

Completan el grupo de los modelos más accesibles el JAC S2 MT Intelligent y el MG3 ICE, ambos a $30.723.000; el Kaiyi X3, a $32.340.000; el Chevrolet Onix, a $32.457.900; y el Suzuki Swift Hybrid, con un precio de $32.928.000.