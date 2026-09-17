Añatuya enfrenta días cubiertos y temperaturas agradables: pronóstico para hoy Jueves 17 de septiembre de 2026

Los añatuyenses experimentan un día cubierto con temperaturas moderadas. El pronóstico augura un clima similar para los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones cubiertas y una temperatura actual de 14.9 °C, aunque la sensación térmica es de 12.1 °C. La humedad se mantiene en un 61%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada para los añatuyenses.

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Con vientos provenientes del este-noreste a 11.2 km/h, el día de hoy promete ser templado a pesar de la nubosidad. La máxima alcanzará los 27.4 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable a medida que avanza la jornada.

El pronóstico para mañana, viernes 18 de septiembre, también indica condiciones cubiertas, con mínimas de 17.1 °C y máximas de 26.9 °C. Los añatuyenses deben prepararse para un clima similar al de hoy, con temperaturas que invitan a disfrutar de actividades al aire libre.

Para el sábado 19 de septiembre, se espera un cambio en las condiciones climáticas, ya que el día se presentará soleado. Las temperaturas variarán entre 16.6 °C y 29.4 °C, ofreciendo una oportunidad para aprovechar el sol después de días de nubes.

En resumen, hoy Añatuya tiene un clima cubierto con una mínima de 14.6 °C y una máxima de 27.4 °C. Para los próximos días, se anticipa que el clima siga siendo similar, con un leve cambio hacia la soleado el sábado, brindando a los añatuyenses una mezcla de nubes y sol.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.