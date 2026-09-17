El ex de Hayden Panettiere habló por primera vez tras la muerte de la actriz

Brian Hickerson, la expareja de la actriz fue abordada por un fotógrafo un mes después de la muerte de la protagonista de "Heroes". Mientras tanto, la investigación continúa y la DEA analiza mensajes vinculados a una presunta compra de drogas.

Hoy 08:08

Brian Hickerson, expareja de Hayden Panettiere, habló públicamente por primera vez desde la muerte de la actriz, ocurrida el pasado 16 de agosto a los 36 años.

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El miércoles 16 de septiembre, Hickerson fue abordado por un fotógrafo frente a una estación de servicio en Greenville, Carolina del Sur. Cuando le preguntaron cómo se encontraba, respondió: “¿Cómo crees que estoy?”. Luego, ante las condolencias del fotógrafo, se limitó a decir: “Lo aprecio. Eso es todo lo que tengo para decirte”.

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La aparición se produjo pocos días después de que Hickerson y su hermano Zach fueran detenidos tras un altercado en un bar de Greenville. Brian fue liberado posteriormente sin cargos, mientras que su hermano fue acusado de conducta desordenada. Ambos habían estado presentes cuando Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson.

Mientras tanto, las circunstancias de la muerte de la actriz continúan bajo investigación. La DEA registró su vivienda de Los Ángeles el 25 de agosto, nueve días después de su fallecimiento, en busca de posibles evidencias relacionadas con sustancias controladas obtenidas ilegalmente.

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Según reportes de TMZ, los investigadores también están analizando mensajes entre Panettiere y un presunto vendedor de drogas, incluidos intercambios relacionados con la compra de pastillas. El medio señaló que esas conversaciones se convirtieron en una pieza central de la investigación.

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Algunas fuentes vinculadas al caso sostienen que los investigadores sospechan que Panettiere pudo haber ingerido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo. Sin embargo, la causa oficial de muerte todavía no fue determinada, ya que los resultados toxicológicos continúan pendientes.

Hickerson, quien mantuvo una relación intermitente con Panettiere, también se reunió recientemente con agentes de la DEA en el marco de la investigación. Hasta el momento, no fue acusado ni señalado oficialmente como sospechoso por la muerte de la actriz.

Hayden Panettiere