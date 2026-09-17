“No buscamos el poder para dominar a los demás”: el primer ministro canadiense habló sobre la posibilidad de sumarse a la Unión Europea

Mark Carney abraza en Europa la propuesta de convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE, aunque reconoció que aún queda por definir el concepto de "membresía asociada".

Hoy 08:14

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acogió con beneplácito el jueves la posibilidad de que su país se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, afirmando que unos lazos más estrechos con Europa tenían como objetivo garantizar que ningún país pudiera controlar los mercados de Canadá, menoscabar su soberanía o socavar sus libertades.

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Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera que el acuerdo propuesto podría ser un "acto hostil" y amenazara con imponer fuertes aranceles a Europa si consideraba que sus intenciones eran poco amistosas.

En un discurso en el que ensalzó repetidamente la cooperación entre Europa y Canadá, Carney declaró ante el Parlamento Europeo que acogía con satisfacción la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentada el miércoles.

Reconoció que aún queda por definir el concepto de "membresía asociada" y esbozó su propuesta: una mayor integración entre Canadá y Europa en materia de comercio, defensa, minerales críticos, inteligencia artificial, energía, espacio, investigación y servicios financieros, con el fin de que ambas partes sean menos vulnerables a la presión económica y geopolítica.

“No propongo un tercer bloque para convertirnos en rivales de las grandes potencias, sino simplemente para que se comporten mejor”, afirmó. “No buscamos el poder para dominar a los demás”.

Carney afirmó que el objetivo es, en cambio, fortalecer la resiliencia de Canadá para que ningún país pueda controlar sus mercados, socavar su soberanía o dictar sus decisiones.

Selfies y aplausos

El primer ministro recibió una calurosa bienvenida al entrar en la cámara; muchos legisladores se acercaron a estrecharle la mano y a pedirle selfies, y le brindaron una ovación de pie tras su discurso. Un parlamentario incluso llevaba puesta una camiseta de hockey canadiense.

Durante generaciones, Canadá basó su economía en la integración con Estados Unidos. Los aranceles de Trump, las exigencias de concesiones económicas y las reiteradas declaraciones sobre la posibilidad de convertir a Canadá en el estado número 51 han presionado a Ottawa para reducir su dependencia de Estados Unidos y buscar una relación económica, de seguridad y política mucho más estrecha con Europa.

Europa ofrece a Canadá otra vía

Von der Leyen propuso que Canadá se convirtiera en el primer miembro asociado de la UE, un estatus que actualmente no existe en los tratados del bloque y que habría que crear. Afirmó que Europa quiere llevar su relación con Canadá al nivel más alto posible.

Carney, sentado en la primera fila de la cámara del Parlamento Europeo, asintió con la cabeza y se levantó para abrazar a von der Leyen mientras los legisladores ovacionaban de pie la propuesta.

Cumbre en octubre

Carney recibirá a los líderes de la UE en una cumbre Canadá-UE que se celebrará en Montreal los días 29 y 30 de octubre, donde se espera que ambas partes debatan con mayor detalle la nueva relación propuesta.

Canadá envía aproximadamente el 70% de sus exportaciones a Estados Unidos, lo que la hace muy vulnerable a los aranceles de Trump.

Ottawa ha tomado represalias y rechazado demandas que, según Carney, amenazan la soberanía canadiense. Europa optó por un camino diferente, dejando de lado las represalias y aceptando aranceles de hasta el 15% sobre la mayoría de las exportaciones de la UE a Estados Unidos.