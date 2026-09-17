Violento reclamo por un pájaro terminó con un joven herido y otro detenido en Añatuya

El episodio ocurrió en el barrio La Merced. Un joven de 18 años fue hospitalizado tras un enfrentamiento con vecinos y, horas después, la Policía demoró a otro hombre señalado por realizar disparos al aire en la zona.

Hoy 08:29

Una inusual secuencia de violencia se registró el miércoles en el barrio La Merced de Añatuya, donde un joven de 18 años terminó hospitalizado luego de un enfrentamiento con vecinos y, posteriormente, otro sospechoso fue demorado por un presunto episodio con un arma de fuego.

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El primer hecho ocurrió alrededor de las 19.40, cuando la Sala de Monitoreo alertó a efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 por un disturbio en la vía pública, sobre calle Fray J. Grande.

Al llegar, los policías encontraron tendido en el suelo a Brian Ezequiel Otrera, de 18 años, quien presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo. El joven aseguró que había sido atacado por varios hombres.

Sin embargo, un vecino identificado como Emilio Nicolás Chávez, de 39 años, brindó otra versión ante los efectivos. Según manifestó, Otrera habría llegado momentos antes a su domicilio portando un cuchillo y reclamando la devolución de un pájaro. Chávez aseguró que no conocía al joven ni al animal que reclamaba.

Debido a las lesiones, Otrera fue trasladado en una ambulancia municipal al hospital zonal, donde quedó bajo el cuidado de su hermanastro.

Otro episodio y una persecución

Cerca de las 21, la Policía recibió una nueva alerta. Vecinos señalaron a otro hombre como presunto responsable de realizar disparos al aire en la misma zona, aparentemente en represalia por el ataque sufrido por Otrera.

Los efectivos lograron interceptarlo sobre calle José Ingenieros, entre Padre Suárez y Borgen, cuando circulaba en una motocicleta Honda Wave de color rojo. El sospechoso se desplazaba sin casco y sin documentación personal ni del rodado.

Ante la creciente hostilidad de los vecinos presentes en el lugar, y con apoyo de la unidad a cargo del comisario inspector Carlos Díaz, los efectivos trasladaron al demorado junto con la motocicleta hacia la Comisaría Comunitaria N.º 41, donde se inició la investigación para determinar su participación en los distintos incidentes.