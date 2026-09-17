Gallardo, antes de asumir en Ecuador: “Es un desafío totalmente nuevo para mí”

El Muñeco será presentado este jueves como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y ya habló sobre el desafío que afrontará. También se refirió a la generación de futbolistas que tendrá a disposición y pidió ir paso a paso.

Hoy 08:30

Marcelo Gallardo comienza una nueva etapa en su carrera. Este jueves por la tarde será presentado oficialmente como entrenador de Ecuador, en lo que será su primera experiencia al frente de una selección nacional. Antes de viajar desde Buenos Aires hacia Quito, el Muñeco habló públicamente sobre el desafío que tiene por delante.

“Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado. Creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”, expresó Gallardo, quien contó que la posibilidad de dirigir a Ecuador ya se había presentado dos años atrás, antes de la llegada de Sebastián Beccacece.

“En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío. Ahora se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, con deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, agregó el técnico.

Gallardo dejó River a fines de febrero, luego de cerrar su segunda etapa al frente del club. Después de varios meses de descanso, tiempo con su familia y una participación como comentarista de ESPN durante el Mundial, el entrenador vuelve a trabajar y tendrá ahora su primera experiencia con un seleccionado.

Gallardo y el objetivo con Ecuador: “Vamos despacio”

Ante la consulta sobre la posibilidad de conseguir un título con la Tri, Gallardo bajó el entusiasmo y remarcó que primero deberá comenzar a construir su equipo.

“Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué. La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso”, señaló.

El entrenador destacó el potencial del plantel ecuatoriano, aunque advirtió que los resultados de un proceso de este tipo no aparecen de inmediato. “Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más. Vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda. Eso no llega de la noche a la mañana”, afirmó.

El debut de Gallardo con Ecuador

El nuevo entrenador de Ecuador tendrá poco tiempo para trabajar antes de su estreno. Su debut está previsto para el 24 de septiembre, a las 8 de la mañana de Argentina, frente a Corea del Sur, en la ciudad de Suwon.

Gallardo aseguró que encontró entusiasmo tanto en los futbolistas como en el entorno de la selección. “Hay un entusiasmo general, más allá de algunas expresiones que he escuchado y que he tenido por parte de los futbolistas”, explicó.

Además, destacó el crecimiento que viene teniendo Ecuador en los últimos años: “Lo vienen haciendo bien, vienen teniendo buena participación en los Mundiales, Copa América y Eliminatorias, han marcado un buen ritmo en su crecimiento”.

La generación de jóvenes que tendrá Gallardo

Uno de los principales atractivos del nuevo desafío para Gallardo será la generación de futbolistas ecuatorianos que actualmente se desempeña en clubes importantes de Europa.

El Muñeco tendrá a disposición, entre otros, a Moisés Caicedo, Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán, además de Gonzalo Plata, figura de Flamengo.

“La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante. Jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa, otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”, sostuvo.

En ese sentido, Gallardo explicó que uno de sus objetivos será potenciar a esa camada de futbolistas para que Ecuador pueda dar un nuevo paso en su crecimiento internacional.

Por último, el entrenador se refirió a las futuras Eliminatorias y a los cambios que podría generar la ampliación del Mundial: “Vamos a ver cómo va a ser el proceso de Eliminatorias, si se va a dar la participación de más países en el próximo Mundial. De eso va a depender la calidad de la competencia. Veremos con qué nos vamos a enfrentar”.