Hoy se conoce el fallo oficial de AFA por Boca vs. Vélez en la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la AFA dará a conocer este jueves su resolución sobre el reclamo de Vélez por la presencia de seis extranjeros en la planilla de Boca. El ganador de la serie enfrentará a Racing en los cuartos de final.

Hoy 09:13

Después de 15 días de espera, Boca y Vélez conocerán finalmente este jueves la resolución del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. El reclamo del Fortín apunta a la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla del Xeneize.

Vélez realizó una presentación formal ante la AFA y pidió que se le dé por ganado el encuentro y, en consecuencia, se le otorgue la clasificación a los cuartos de final. El club de Liniers sostiene que Boca incurrió en una alineación indebida al incluir seis extranjeros, uno más de los permitidos por el reglamento.

El partido se disputó el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y terminó 0-0 durante los 90 minutos. Finalmente, Boca se impuso en los penales y consiguió el pasaje a la siguiente instancia, pero la protesta de Vélez dejó la serie pendiente de una resolución administrativa.

Los seis extranjeros que incluyó Boca

De acuerdo con la planilla oficial del encuentro, Rodolfo Arruabarrena contó con Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

El caso de Ángel Romero es uno de los puntos que forman parte de la discusión, ya que el delantero paraguayo figuró en la planilla, pero no ingresó al campo de juego.

La cuestión central que deberá determinar el Tribunal de Disciplina es si la inclusión de seis extranjeros constituye una infracción que debe derivar en una sanción deportiva y modificar el resultado del partido, o si corresponde aplicar otro tipo de castigo.

El argumento de Boca ante el reclamo de Vélez

La defensa de Boca sostiene que se trató de un error administrativo y que, por lo tanto, la sanción debería limitarse a una multa económica o un apercibimiento, sin alterar el resultado deportivo.

Desde el club también remarcan que Romero no disputó ningún minuto, por lo que entienden que la inclusión del paraguayo en la planilla no generó una ventaja deportiva durante el encuentro.

Para sostener su postura, Boca toma como referencia un antecedente reciente del fútbol femenino. En aquel caso, Belgrano realizó seis cambios ante Lanús y el Tribunal decidió no hacer lugar al reclamo por una supuesta alineación indebida. La AFA aplicó una sanción por la infracción reglamentaria, pero mantuvo el resultado del partido.

Racing espera rival para los cuartos de final

Mientras Boca y Vélez esperan la resolución, Racing ya conoce cuándo tiene previsto disputar su partido de cuartos de final de la Copa Argentina.

La Academia jugará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito, aunque todavía no tiene confirmado a su rival.

Si el Tribunal de Disciplina de la AFA hace lugar al reclamo de Vélez, el Fortín será el rival de Racing. Si la presentación es desestimada y se mantiene el resultado del partido disputado en Córdoba, será Boca quien avance y se enfrente a la Academia por un lugar en las semifinales.