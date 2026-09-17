Boca vs. San Lorenzo: historial, todos los enfrentamientos y quién ganó más

El Xeneize y el Ciclón volverán a verse las caras este domingo en el Nuevo Gasómetro. Te dejamos todos los detalles de un duelo que promete.

Hoy 09:54

Boca y San Lorenzo protagonizarán este domingo un nuevo capítulo de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino. El encuentro se disputará en el Nuevo Gasómetro y tendrá como atractivo adicional un historial que, pese a ser muy parejo, tiene al Ciclón al frente.

Si se toman en cuenta los partidos correspondientes tanto al amateurismo como al profesionalismo, los dos equipos se enfrentaron 213 veces. Los números marcan una ventaja de San Lorenzo, que ganó 83 encuentros contra 77 de Boca. Además, hubo 53 empates.

De esta manera, el Ciclón tiene seis partidos de ventaja sobre el Xeneize en el historial. San Lorenzo es, además, el único de los denominados grandes del fútbol argentino que actualmente cuenta con un historial favorable ante Boca.

Un dato particular se produjo en el Apertura 1990, cuando el partido fue suspendido durante el entretiempo y posteriormente se registró como perdido para ambos equipos.

El último antecedente entre Boca y San Lorenzo

El último enfrentamiento entre ambos todavía está reciente. Se produjo el 11 de marzo de 2026, por la décima fecha del Torneo Apertura, y terminó 1-1 en La Bombonera.

Santiago Ascacibar puso en ventaja a Boca, mientras que Gregorio Rodríguez marcó para San Lorenzo. El empate se produjo en una noche en la que el equipo de La Ribera terminó siendo despedido con silbidos por parte de sus hinchas.

Antes de ese encuentro, el antecedente más reciente se remontaba al 18 de agosto de 2024, por la fecha 11 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Boca se impuso 3-2 en La Bombonera en un partido de alto voltaje.

La explicación para la ausencia de enfrentamientos durante ese período está relacionada con el formato de los torneos del fútbol argentino. En 2025, Boca y San Lorenzo no compartieron zona y tampoco llegaron a cruzarse posteriormente en los playoffs.

El historial de Boca vs. San Lorenzo por torneos locales

En los torneos locales se enfrentaron 193 veces:

Boca ganó 66 partidos.

San Lorenzo ganó 76 encuentros.

Empataron 50 veces.

El historial por copas nacionales

Por copas nacionales, el clásico registra seis enfrentamientos:

Boca ganó 2 partidos.

San Lorenzo ganó 3.

Empataron 1.

El historial en competencias internacionales

En competencias internacionales se enfrentaron en cuatro oportunidades:

Boca ganó 1 partido.

San Lorenzo ganó 3.

No hubo empates.

El historial durante el amateurismo

Durante la etapa del amateurismo, Boca y San Lorenzo disputaron 11 encuentros:

Boca ganó 8.

San Lorenzo ganó 1.

Empataron 2.

Así, el historial general entre dos de los grandes del fútbol argentino llega al nuevo clásico con San Lorenzo arriba por seis partidos, aunque la diferencia sigue siendo corta y cada nuevo enfrentamiento puede modificar los números.