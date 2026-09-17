Elle Fanning se prepara para volver al universo de Los juegos del hambre

La actriz interpreta a la joven Effie Trinket en Amanecer en la cosecha, la nueva película de la exitosa franquicia, que presentó un nuevo adelanto.

Hoy 10:21

Elle Fanning es una de las figuras centrales del nuevo adelanto de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la precuela de la popular saga basada en las novelas de Suzanne Collins.

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Fanning interpreta a una versión joven de Effie Trinket, el personaje que en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence quedó asociado a la interpretación de Elizabeth Banks. La nueva historia transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y se desarrolla durante los 50º Juegos del Hambre.

El nuevo tráiler pone el foco en Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien deberá participar en una edición especialmente brutal de los Juegos. En el llamado Segundo Vasallaje de los Veinticinco, el Capitolio duplica la cantidad habitual de tributos y envía a 48 jóvenes a competir por su supervivencia.

La película cuenta además con Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Maya Hawke, Whitney Peak y Mckenna Grace. La dirección está nuevamente a cargo de Francis Lawrence, responsable de varias de las anteriores películas de la franquicia.

Amanecer en la cosecha adapta la novela publicada por Suzanne Collins en 2025 y permite regresar a Panem para conocer una etapa hasta ahora inédita en la historia de Haymitch, mucho antes de la llegada de Katniss Everdeen.

El estreno está previsto para el 20 de noviembre de 2026, con lanzamiento también en formato IMAX.