Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 SEP 2026 | 24º
X
Espectaculos

Elle Fanning se prepara para volver al universo de Los juegos del hambre

La actriz interpreta a la joven Effie Trinket en Amanecer en la cosecha, la nueva película de la exitosa franquicia, que presentó un nuevo adelanto.

Hoy 10:21

Elle Fanning es una de las figuras centrales del nuevo adelanto de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la precuela de la popular saga basada en las novelas de Suzanne Collins.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fanning interpreta a una versión joven de Effie Trinket, el personaje que en las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence quedó asociado a la interpretación de Elizabeth Banks. La nueva historia transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega y se desarrolla durante los 50º Juegos del Hambre.

El nuevo tráiler pone el foco en Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien deberá participar en una edición especialmente brutal de los Juegos. En el llamado Segundo Vasallaje de los Veinticinco, el Capitolio duplica la cantidad habitual de tributos y envía a 48 jóvenes a competir por su supervivencia.

La película cuenta además con Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Maya Hawke, Whitney Peak y Mckenna Grace. La dirección está nuevamente a cargo de Francis Lawrence, responsable de varias de las anteriores películas de la franquicia.

Amanecer en la cosecha adapta la novela publicada por Suzanne Collins en 2025 y permite regresar a Panem para conocer una etapa hasta ahora inédita en la historia de Haymitch, mucho antes de la llegada de Katniss Everdeen.

El estreno está previsto para el 20 de noviembre de 2026, con lanzamiento también en formato IMAX.

TEMAS Elle Fanning
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Así se vivió la gran final de Gran Hermano “Generación Dorada”
  2. 2. Revelaron cómo sería el reparto de la fortuna de Tini Stoessel tras el conflicto con su familia
  3. 3. Causa Fürth Automotores: para la fiscalía hubo una asociación ilícita liderada por Gerardo Caro
  4. 4. Solange “Sol” Abraham se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada
  5. 5. Malvinas: el Gobierno prepara cambios para agilizar el uso de la fuerza contra buques en el mar argentino
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT